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رقم الخبر: 194662 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: اقتصاد  
ارتفاع حجم إنتاج الصلب في إيران بنسبة 3ر14% عام 2017

ارتفاع حجم إنتاج الصلب في إيران بنسبة 3ر14% عام 2017

أفادت أحدث التقارير الصادرة عن جمعية الصلب العالمية، بأن إيران سجلت نمواً بنسبة 3ر14% في إنتاج الصلب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017 مقارنة مع نفس الفترة من عام قبله، حيث أنتجت أكثر من 6 ملايين طن من الصلب.

وبلغ حجم إنتاج الصلب الخام في إيران خلال الفترة المذكورة 6 ملايين و369 ألف طن، مسجلاً نمواً بنسبة 3ر14% مقارنة مع حجم إنتاج الصلب في الفترة المذكورة من عام 2016، حيث وصل إلى 5 ملايين و570 ألف طن .وبحسب البيانات، قامت إيران بإنتاج مليون و735 ألف طن من الصلب الخام في أبريل/ نيسان 2017، فيما وصل هذا الرقم إلى مليون و509 آلاف طن خلال العام الماضي .

 
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