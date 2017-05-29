ارتفاع حجم إنتاج الصلب في إيران بنسبة 3ر14% عام 2017 أفادت أحدث التقارير الصادرة عن جمعية الصلب العالمية، بأن إيران سجلت نمواً بنسبة 3ر14% في إنتاج الصلب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017 مقارنة مع نفس الفترة من عام قبله، حيث أنتجت أكثر من 6 ملايين طن من الصلب.