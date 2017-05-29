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|رقم الخبر: 194662
|تاريخ النشر: أيار 28, 2017
|الوقت: 17:03
|الاقسام: اقتصاد
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ارتفاع حجم إنتاج الصلب في إيران بنسبة 3ر14% عام 2017
أفادت أحدث التقارير الصادرة عن جمعية الصلب العالمية، بأن إيران سجلت نمواً بنسبة 3ر14% في إنتاج الصلب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017 مقارنة مع نفس الفترة من عام قبله، حيث أنتجت أكثر من 6 ملايين طن من الصلب.
وبلغ حجم إنتاج الصلب الخام في إيران خلال الفترة المذكورة 6 ملايين و369 ألف طن، مسجلاً نمواً بنسبة 3ر14% مقارنة مع حجم إنتاج الصلب في الفترة المذكورة من عام 2016، حيث وصل إلى 5 ملايين و570 ألف طن .وبحسب البيانات، قامت إيران بإنتاج مليون و735 ألف طن من الصلب الخام في أبريل/ نيسان 2017، فيما وصل هذا الرقم إلى مليون و509 آلاف طن خلال العام الماضي .
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