وكتب محمد جواد ظريف تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قدم فيها تهانيه لجميع المسلمين في العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، معتبرا ان الدرس الكبير لشهر رمضان يكمن في وحدة المسلمين.

واشار الى مصائب التفرقة في العالم الاسلامي، والنزاعات المفروضة على الدول الاسلامية، مطالبا قادة العالم الاسلامي بمزيد من الاحساس بالمسؤولية تجاه وحدة الامة الاسلامية.

* ظريف تحدث عن علاقة الوهابية بالسعودية

الى ذلك تحدث المدير التنفيذي لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) كنث روس، عن المقال الذي كتبه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في صحيفة نيويورك تايمز الاميركية بشأن علاقة الوهابية بالسعودية.

وكتب كنث روس في حسابه بموقع تويتر: إن ظريف تطرق الى العلاقة بين السعودية والوهابية التي تشكل مصدر إلهام لجماعات مثل القاعدة وكذلك ملامح السخرية في مواقف السعوديين.

وكتب ظريف في هذا المقال؛ ان السعودية تنفق الملايين بلا حساب لترويج التخويف من ايران (ايرانوفوبيا)، لتحرف الاذهان عن صادراتها العالمية أي الوهابية – التي تعتبر الايديولوجية المتطرفة والأم للقاعدة وداعش وأي تنظيم ارهابي آخر مدمر بدءا من كراتشي ووصولا الى منشستر – بينما ايران في الحقيقة تقدم العون لضحايا التطرف في العراق وسوريا. ايران وضمن بذلها العون للحفاظ على بغداد ودمشق من سيطرة داعش، فإنها تدعم بشكل فاعل الحل السياسي للأزمات في هذين البلدين.

واضاف: بغض النظر عن رقصات السيوف والولائم الرسمية، فإن هناك تناقضات أساسية في المنطقة لابد من معالجتها.