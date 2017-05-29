  • الإثنين ٣ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , مايو 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194660 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: دوليات  
تشييع جثمان قائد المتمردين بـ"كشمير"

تشييع جثمان قائد المتمردين بـ"كشمير"

شيع آلاف المواطنين في إقليم كشمير، يوم الأحد، جثمان قائد المتمردين، سبزار أحمد بهات، في راثسونا ترال، بالقرب من سريناجار، الذي قتل السبت، خلال مواجهات مع القوات الهندية، في منطقة ترال على بعد حوالي 40 كم، جنوب سريناجار.

ومن جهتها، فرضت السلطات، حظر التجول، في العديد في المناطق، بمدينة سريناجار الرئيسية، حيث انتشر العنف في المنطقة المضطربة، بعد وفاة سبزار أحمد بهات، وكذلك بعد مقتل رئيس جماعة حزب المجاهدين المسلحين، في معركة مع القوات الحكومية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0628 sec