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|رقم الخبر: 194660
|تاريخ النشر: أيار 28, 2017
|الوقت: 16:45
|الاقسام: دوليات
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تشييع جثمان قائد المتمردين بـ"كشمير"
شيع آلاف المواطنين في إقليم كشمير، يوم الأحد، جثمان قائد المتمردين، سبزار أحمد بهات، في راثسونا ترال، بالقرب من سريناجار، الذي قتل السبت، خلال مواجهات مع القوات الهندية، في منطقة ترال على بعد حوالي 40 كم، جنوب سريناجار.
ومن جهتها، فرضت السلطات، حظر التجول، في العديد في المناطق، بمدينة سريناجار الرئيسية، حيث انتشر العنف في المنطقة المضطربة، بعد وفاة سبزار أحمد بهات، وكذلك بعد مقتل رئيس جماعة حزب المجاهدين المسلحين، في معركة مع القوات الحكومية.
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