تشييع جثمان قائد المتمردين بـ"كشمير" شيع آلاف المواطنين في إقليم كشمير، يوم الأحد، جثمان قائد المتمردين، سبزار أحمد بهات، في راثسونا ترال، بالقرب من سريناجار، الذي قتل السبت، خلال مواجهات مع القوات الهندية، في منطقة ترال على بعد حوالي 40 كم، جنوب سريناجار.