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رقم الخبر: 194659 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 16:47 الاقسام: دوليات  
سباق من أجل السلام في عاصمة بوروندي

سباق من أجل السلام في عاصمة بوروندي

شارك أكثر من 8 آلاف شخص في سباق من أجل السلام في شوارع عاصمة بوروندي (بوجمبورا) لإظهار للعالم أن السلام يسود البلاد التي شهدت أزمة سياسية منذ أكثر من عامين.

وذكر راديو "أفريقيا 1" يوم الأحد، أن هذا الحدث، نظم تحت حراسة من الشرطة والحماية العسكرية، مشيرا إلى أن الرئيس البوروندي "بيير نكورانزيزا" أعطى إشارة البدء لهذا السباق، والذي شارك فيه أكثر من 8 آلاف شخص بينهم وزراء وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأعضاء بمجموعة شرق أفريقيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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