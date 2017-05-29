سباق من أجل السلام في عاصمة بوروندي شارك أكثر من 8 آلاف شخص في سباق من أجل السلام في شوارع عاصمة بوروندي (بوجمبورا) لإظهار للعالم أن السلام يسود البلاد التي شهدت أزمة سياسية منذ أكثر من عامين.