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رقم الخبر: 194658 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 16:50 الاقسام: دوليات  
مظاهرات الكرامة تعود مجددا للشوارع الإسبانية

مظاهرات الكرامة تعود مجددا للشوارع الإسبانية

عادت مظاهرات "الكرامة" من جديد إلى الشوارع الإسبانية، وتظاهر آلاف الأشخاص ضد الفساد وانعدام الأمن الوظيفى وخصخصة الخدمات العامة وتدهور التعليم والصحة.

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية، فأن مسيرات الكرامة بدأت منذ 2011 مع الربيع العربى، مع شعار "الخبز والعمل والسكن والمساواة"، وكانت تشبه إلى حد كبير ثورة يناير التى حدثت فى مصر، كما أن المتظاهرين فى هذا الوقت قاموا برفع الأعلام المصرية فى ميدان لا بويرتا ديل سول حيث كانوا يحتشدون.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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