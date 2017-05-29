عادت مظاهرات "الكرامة" من جديد إلى الشوارع الإسبانية، وتظاهر آلاف الأشخاص ضد الفساد وانعدام الأمن الوظيفى وخصخصة الخدمات العامة وتدهور التعليم والصحة.

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية، فأن مسيرات الكرامة بدأت منذ 2011 مع الربيع العربى، مع شعار "الخبز والعمل والسكن والمساواة"، وكانت تشبه إلى حد كبير ثورة يناير التى حدثت فى مصر، كما أن المتظاهرين فى هذا الوقت قاموا برفع الأعلام المصرية فى ميدان لا بويرتا ديل سول حيث كانوا يحتشدون.