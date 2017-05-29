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|رقم الخبر: 194657
|تاريخ النشر: أيار 28, 2017
|الوقت: 16:48
|الاقسام: دوليات
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إحياء ذكرى قمع المظاهرات في هونغ كونغ
نظم عشرات المواطنين، في هونغ كونغ، يوم الأحد، مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة للقمع العسكري ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، في ميدان تيانانمن، في هونغ كونغ، حيث تحل الذكرى، في مطلع شهر يونيو المقبل.
وحمل المتظاهرون، "تابوتًا وهميًا"، خلال المسيرة التي مرت بميدان تيانانمن، في هونغ كونغ، كما رفعوا لافتات عليها صور للدبابات والمعدات العسكرية في شوارع المدينة التي كانت قد قمعت التظاهرات المطالبة بالديمقراطية حينها، وجاء ذلك وسط تأمين من قوات الشرطة، للمسيرة.
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