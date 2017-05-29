إحياء ذكرى قمع المظاهرات في هونغ كونغ نظم عشرات المواطنين، في هونغ كونغ، يوم الأحد، مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة للقمع العسكري ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، في ميدان تيانانمن، في هونغ كونغ، حيث تحل الذكرى، في مطلع شهر يونيو المقبل.