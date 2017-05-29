وفّر الجيش السريلانكي، يوم الأحد، مواد الإغاثة للأسر المتضررة من السيول، التي ضربت البلاد، منذ مساء الخميس الماضي، كما وفر سيارات كبيرة لنقل المتضررين بانهيار منازلهم، إلى مراكز إيواء من الكوارث.

وكان مسؤولون في سريلانكا، أعلنوا، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، التي هطلت على البلاد مؤخرا، إلى 126 قتيلا و97 مفقودا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يوم الأحد، أن هذه السيول والإنهيارات الأرضية تسببت حتى الآن في تشريد أكثر من 100 ألف شخص، مشيرة إلى أن منطقة "كالوتارا" الواقعة جنوب غرب البلاد، تعد الأكثر تضررا، حيث شهدت وقوع خمسة انهيارات طينية على الأقل.

وكانت وكالة إدارة الكوارث، أصدرت تحذيرات في وقت سابق للسكان على ضفاف نهر "كيلاني"، طالبتهم فيها بضرورة الانتقال إلى أماكن مرتفعة للحفاظ على أرواحهم.

وأوضحت الوكالة، أن حصيلة الضحايا لا زالت مستمرة في الارتفاع مع استمرار ورود التقارير من المناطق المتضررة، فيما أشارت السلطات إلى وجود مناطق لا يمكن الوصول إليها إلا أن عمليات الإغاثة لا تزال جارية.

وكانت الأمطار الغزيرة قد بدأت في الهطول على أجزاء واسعة من البلاد منذ يوم الخميس الماضي، مما تسبب في إغراق الطرق والمنازل ودفع السلطات لإغلاق عدد من المدارس، إلى جانب ارسال قوارب وطائرات عسكرية للمناطق المتضررة لتقديم المساعدة والإنقاذ.