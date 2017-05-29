حاول الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي طمأنة الجنود الذين ربما يواجهون اتهامات بارتكاب انتهاكات بموجب قانون الأحكام العرفية وقال مازحا إنه إذا قام أحدهم باغتصاب ثلاث سيدات فإنه سيعلن هو شخصيا مسؤوليته عن ذلك.

ويشتهر دوتيرتي بتصريحاته التي كثيرا ما تُعد جارحة وكان يقصد الدعابة من هذا التصريح مؤكدا أنه هو فقط الذي سيكون مسؤولا من الناحية القانونية عن أي رد فعل عنيف على حكم الجيش في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد. ولكنه قال إنه لن يتغاضي عن الانتهاكات.

وقال دوتيرتي يوم الجمعة وفقا لنسخة من مكتب الرئيس " بالنسبة لقانون الأحكام العرفية وعواقب قانون الأحكام العرقية فأنا وأنا وحدي سأكون مسؤولا ..فقط أدوا مهمتكم وسأتولى أنا الباقي".

وأضاف "سأسجنك بنفسي" مشيرا إلى أي جندي يرتكب انتهاكات ثم قال مازحا بعد ذلك "إذا اغتصبت ثلاث سأقبل ذلك هذا علي".

وأدلى دوتيرتي بهذا التصريح خلال كلمة أمام الجنود في جزيرة مينداناو حيث فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء في محاولة لسحق متمردين مرتبطين بتنظيم داعش يحاربون الجيش بعد محاصرة مدينة بجنوب البلاد.

وأثار هذا التصريح انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفت

تشيلسي كلينتون ابنة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ومرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون دوتيرتي بأنه "قاطع طريق قاتل لا يأبه بحقوق الإنسان.

"من المهم الاستمرار في الاشارة إلى أن الاغتصاب ليس دعابة مطلقا".

ولم تكن تلك أول مرة يلقي فيها دوتيرتي دعابة بشأن الاغتصاب. فقد سبب غضبا خلال فترة الاستعداد لانتخاباته الرئاسية العام الماضي عندما أعاد إلى الأذهان أعمال شغب وقعت في سجن في 1989 قُتلت خلالها مبشرة استرالية ووقف السجناء طابورا لاغتصابها.

من جهة أخرى عثرت السلطات على جثث من يبدو أنهم مدنيون تم إعدامهم في واد ضيق خارج مدينة فلبينية محاصرة يوم الأحد فيما يمثل منعطفا جديدا لاحتلال متمردين إرهابيين المدينة منذ ستة أيام للتصدي لهجوم عسكري.

وقالت الشرطة إن جثث الرجال الثمانية، الذين أطلق الرصاص على معظمهم في الرأس وبعضهم مقيدي الأيدي إلى الخلف، هي لعمال أوقفهم متشددون لهم صلة بتنظيم داعش على أطراف مدينة ماراوي أثناء محاولة الفرار من الاشتباكات.

ويؤكد هذا الكشف تكهنات تدور منذ أيام بأن متمردي ماوتي قتلوا مدنيين أثناء استيلائهم الدموي على مدينة ماراوي الذي يرى الجيش أن ماوتي تهدف من وراءه إلى الحصول على اعتراف من تنظيم داعش في الشرق الأوسط بأنها جماعة تابعة لها في جنوب شرق آسيا.

ونشر الجيش قوات برية إضافية في مطلع الأسبوع وأرسل طائرات هليكوبتر لتنفيذ ضربات صاروخية على مواقع ماوتي حيث استولى المقاتلون على مبان وجسر في عمق المدينة ذات الأغلبية المسلمة والتي بقي بها عدد قليل من المدنيين.

وقال الجيش إن 41 متشددا و13 من رجال الجيش على الأقل قتلوا حتى يوم السبت فيما لم يعرف عدد القتلى من المدنيين.

وتضيف المقاومة الشرسة من جانب مقاتلي ماوتي وما يبدو أنها عمليات إعدام لمدنيين إلى المخاوف المتنامية أن معتنقي الفكر المتطرف لداعش عازمون على تأسيس وجود لهم في جنوب الفلبين بدعم متطرفين من إندونيسيا وماليزيا.

وقال ضابط شرطة في ماراوي يدعى جمايل سي. مانجادنج لرويترز إن القتلى الثمانية كانوا نجارين ضمن قافلة نازحين أوقفهم المتمردون في وقت متأخر يوم السبت.

وتجددت المعارك العنيفة يوم الأحد حيث اشتبكت القوات البرية مع مقاتلي ماوتي بنيران أسلحة ثقيلة. وشوهدت أعمدة الدخان في الأفق وأطلقت المروحيات ثمانية صواريخ على الأقل على مواقع للمتمردين.