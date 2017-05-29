أسفرت عمليات التنقيب التي قام بها علماء آثار من (هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة) عن اكتشاف شاهد مهم على وجود موقع تجاري أثري على (جزيرة صير بني ياس) يعود إلى 4 آلاف عام مضت، وتركزت أعمال التنقيب على بناء حجري يقع على الساحل الجنوبي الغربي من الجزيرة.

وبحسب بيان صحافي تم العثور داخل البناء على عدّة قطع لجرار فخارية كبيرة مكسورة تمت صناعتها في البحرين قبل نحو 4 آلاف عام، وهي تعود إلى الفترة التي كانت تنشط فيها التجارة البحرية بشكل كبير بين كلّ من الإمارات والبحرين والعراق وجنوب آسيا، إذ تم حينها نقل هذه الجرار عبر الخليج (الفارسي) على متن سفن كبيرة. وعلى الرغم من أنه تم العثور سابقا على أجزاء صغيرة من هذه الجرار الفخارية في الإمارات، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف قطع كاملة منها.

وتشير النتائج الأولية لعمليات تحليل هذه القطع الأثرية، إلى العثور على أدوات برونزية تؤكد الدور المهم الذي لعبته دولة الإمارات في مجال تصدير النحاس إلى جيرانها خلال العصر البرونزي، وكانت من بين هذه الأدوات صنارة لصيد السمك.

ومن أبرز القطع التي تم اكتشافها ختم يُرجح أنه مصنوع من الحجر الصابوني، وهو يشكل نموذجا عن الأختام الدلمونية الشهيرة، و(دلمون) هو الاسم الذي كان يُطلق على البحرين والمناطق المجاورة. واستخدم التجار هذه الأختام لترخيص عبور شحنات البضائع إلى جميع أنحاء الخليج (الفارسي)، حيث تم العثور على البعض منها سابقا في الإمارات، ولكنها المرة الأولى التي يتم العثور عليها في منطقة الظفرة في أبوظبي.

وقال أحد علماء الآثار في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عبدالله خلفان الكعبي (كانت لحظة العثور على الختم الدلموني استثنائية بكل معنى الكلمة، وقد أدركنا على الفور أهمية هذا المكتشف، إذ وجدنا بين أيدينا ختما يعود إلى تاجر من العصر البرونزي قبل أكثر من 4 آلاف عام مضت).

وتشير هذه القطعة الأثرية، مع البناء الحجري، إلى أهمية موقع جزيرة صير بني ياس في التجارة البحرية خلال العصر البرونزي. وتم توثيق هذه التجارة في النصوص القديمة والمصادر الأثرية بشكل دقيق، وقد شملت تبادل النحاس المستخرج من جبال الحجر في الإمارات ومن سلطنة عمان.

واعتمدت هذه التجارة على الموانئ ومراكز الانطلاق، وكانت تشكل هذه الموانئ في ذاك الوقت ما يعرف بالمناطق الحرة في يومنا هذا، والتي باتت تشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد الإماراتي.