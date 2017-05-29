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رقم الخبر: 194650 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 16:09 الاقسام: منوعات  
انتظرا 17 عاماً.. فرزقا بستة توائم

انتظرا 17 عاماً.. فرزقا بستة توائم

حاولت سيدة أميركية طيلة 17 عاماً، أن تنجب ابنا وتحظى بشعور الأمومة، وحين حملت لأول مرة في حياتها، أنجبت ستة توائم.

وبحسب ما نقل (إنسايد إيديشن)، فإن أجيبولا تايوو، وضعت توائمها في مستشفى الأطفال بمدينة ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا.

وأشرف طاقم طبي من 40 فردا على عملية الولادة القيصرية التي أجريت خلال الأسبوع الثلاثين من الحمل، واستقبلت ثلاثة مواليد من الذكور وثلاث إناث أخريات.

ويتمتع المواليد التوائم بصحة جيدة رغم ضعف وزنهم الذي يترواح بين 400 غرام وكيلوغرام واحد، وجرى الاحتفاظ بهم في وحدة للعناية المركزة.

وأثنى الأب أيدي بولي، على الطاقم الطبي الذي ساهم في عملية الولادة، قائلاً إنهم (الطاقم) أضحى بمثابة عائلة ثانية له.

وتمكن الأبوان من ضم التوائم إلى حضنهم، واستشعار الإحساس الذي انتظراه سنوات طويلة، فلما جاء غمرهما بثلة أبناء لا برضيع واحد فقط.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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