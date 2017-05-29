الكل يتحدث هذه الأيام عن الخلاف القطري- السعودي.. البعض يستغرب اصطفاف البحرين والإمارات ومصر مع السعودية..

وأنا أقول مافي غرابة، فالبحرين والإمارات هما من توابع السعودية وأما جمهورية مصر العربية فإن خلافها مع قطر معروف وقديم وجذري منذ الإطاحة بالإخوانجي مرسي ولحد الآن، ولو كانت أزمة قطر مع بوركينافاسو لإصطفت مصر مع الأشقاء «الفاسويين» ضد قطر.

بصراحة أحبائي أنا لفتت انتباهي حاجة ثانية.. ذلك أن الشقيقة قطر تمتلك امبراطورية اعلامية مترامية الأطراف وعندها هيبة وسطوة لدرجة أنا شخصياً أعرف بعض الأشخاص الذين يخشون التحرش أو إستفزاز أو إزعاج هذه الإمبراطورية لا من قريب ولا من بعيد.. يا زلمه لا تورطنا مع «الجن الأزرق» يروح طالع لنا نص الليل من على الجزيرة.. على هيئة فيصل أو جميل وطبعاً مش حيطلع لنا على هيئة جمانة أو ايمان أو غادة عويس..

المهم أحبائي الغريب أن وسائل اعلام الأخوة «السعادنة» والتابعين لهم شنّوا حملة شعواء ضد قطر بل انحدر الكثير منهم بالسباب والشتائم والألفاظ البذيئة على القيادة القطرية وتطاولوا على أمير قطر سمو الشيخ تميم!! ولو رأيتم صالح القلاب على العربية كيف يتطاول على سمو الأمير لقلتم هذا مش اعلامي وانما وحدة من «عوالم» شارع محمدعلي.. كفاكم الله لسانها شقد وسخ ونتن وزفر..

لفتت انتباهي عبارة أخرى وسط هذه «الهيصة» أن الإعلام السعودي يركّز على أن الأمير تميم «يغرّد خارج السرب» وكأن هذا التعبير وهذا المصطلح هو نص موصى به من قبل «الجهات العليا»!! لدرجة أنه اصبح القاسم المشترك لكل أخبارهم وبرامجهم ومقالاتهم والخ الخ..

طيّب هل هنالك سعودي واحد أو ممن يتبع السعادنة في أي مكان يفكر ولو لدقائق قليلة.. عن أي سرب يتحدث أسيادنا؟! سمو الأمير أدلى برأي مجرد رأي.. خالف وعارض فيه رأي القيادة السعودية المعروف بـ«اعلام الرياض».. فلماذا كل هذه الهجمة وهذه الشتائم؟! فهل الأمير يغرّد خارج السرب أم أنتم؟!..

الإعلام السعودي وأتباعه وأذنابه ومأجوريه يصوّرون للجهال والبسطاء من الناس أن رأيهم هذا وإعلانهم هذا يمثّل اجماعاً عاماً للأمة!! فإن كانوا يقصدون بـ«السرب» هو اجماعي خليجي فإن هذا الكلام مردود حيث لا يشاطر السعادنة رأيهم لا سلطنة عمان ولا الكويت ولا قطر.. يعني ثلاثة مقابل ثلاثة..

وإن كانوا يقصدون بـ«السرب» الإجماع العربي، فهذا تضليل مضحك لا ينطلي إلا على الأغبياء.. وأما الأذكياء فيعرفون أن معظم الدول العربية ترفض المنطق السعودي وفي مقدمتها سوريا والعراق ومصر والجزائر ولبنان وتونس وموريتانيا والكويت وسلطنة عمان والخ الخ..