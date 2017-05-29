نفى وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يوم الأحد تقارير إعلامية تحدثت عن انقسامات داخل فريق رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبيل الانتخابات التي تجرى يوم 8 يونيو حزيران.

وكانت صحيفة صنداي تايمز قالت إن فريق ماي تمزقه الانقسامات حيث نشب خلاف بين مساعديها فيونا هيل ونيك تموثي بشأن تعهد لا يلقى قبولا يتعلق بالرعاية الاجتماعية اضطرت ماي للتراجع عنه بعد تضاؤل نسبة شعبيتها في نتائج استطلاعات الرأي.

وعند سؤاله بشأن تقارير الانقسامات قال فالون لقناة (آي.تي.في) "كما تعلمون هذا من باب القيل والقال في وستمنستر".