توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1، مساء السبت، على ملعب "فيسنتي كالديرون" بالعاصمة مدريد.

وأحرز البارسا لقب كأس الملك للمرة الـ 29 في تاريخه، وللعام الثالث على التوالي في المباراة الأخيرة مع مديره الفني لويس إنريكي، سجل لبرشلونة ليونيل ميسي ونيمار وألكاسير بينما أحرز تيو هيرنانديز هدف آلافيس الوحيد.

بداية المباراة حملت خبراً سيئاً لفريق برشلونة بإصابة الأرجنتيني ماسكيرانو في الدقائق الأولى، ومغادرته ملعب اللقاء ليحل بدلاً منه أندريه جوميز بعد مرور 11 فقط، ويخسر البارسا تغييراً مبكراً.