مدينة لارستان تزخر بآثار قديمة كثیرة لا يمكن حصرها ناهيك عن معالمها الطبيعية الجميلة، وبما فيها من معابد وكهوف ومخازن قديمة للمياه وبحيرات ونزل لاستراحة القوافل بما يلي نشير الى بعض هذه الاثار:

كهف «بنوو» في مدينة عماد شهر التابعة للارستان

أحد الآثار التراثية القديمة في مدينة لارستان هو كهف اسمه «بوو» حيث يقع في مدينة عماد شهر الواقعة في الناحية الصحراوية من لارستان، وهو عبارة عن تحفة طبيعية فريدة من نوعها.

يقع هذا الكهف الجميل في قلب جبل اسمه « كاو بست» الذي يشكل الجزء الجنوبي من سلسلة جبال زاكرس، والآثار الموجودة فيه تدل على أنه كان مسكوناً في الفترة التي سبقت دخول الإسلام في إيران، إذ بعد ذلك تركه سكنته وهاجروا إلى مناطق أخرى، وفيه أكثر من 19 حوضاً مخصصة لجمع المياه التي تترشح من الشقوق الضيقة الموجودة في سقفه.

ومن معالمه الجميلة ينبوع تتدفق منه مياه عذبة طوال فصول السنة ولا تتوقف حتى إبان فصول الجدب والجفاف، والنقوش المكتوبة على جدرانه مدونة باللغة السنسكريتية.

معبد النار «آذر فرنبغ» في قرية «كاريان «

من جملة المعالم الأثرية الجميلة في مدينة لارستان معبد قديم اسمه «آذر فرنبغ» حيث يقع في قرية «كاريان» التي تبعد مسافة 42 كم عن مدينة «جويم» ويبلغ ارتفاع سقفه 20 م.

الشكل الهندسي لهذا المعبد معيني، ويبلغ طول كل واحد من أضلاعه الأمامية 5 م تقريباً وارتفاع الواحد منها 7 م وهو مشيد من الطابوق والطين، ويدرج ضمن أكبر ثلاثة معابد ساسانية وكان يحظى بأهمية كبيرة في تلك الآونة حيث كان مقراً للكهنة الكبار.

حديقة نشاط «باغ نشاط»

حديقة نشاط الجميلة تقع في الجزء القديم من مدينة لارستان وإلى جانب نهر قديم جفت مياهه شمالي جسر تراثي اسمه عباسي، وفي العهد الصفوي كانت مقراً حكومياً حيث تبلغ مساحتها هكتاراً واحداً تقريباً وتنتشر في جميع أكنافها أشجار السدر والنخيل.

تتوسط الحديقة بناية قديمة مشيدة من ثلاثة طوابق ورواق كبير يبلغ ارتفاع سقفه 2,5 م وفي جانبها الشمالي هناك حمام تم تشييده تزامناً مع بناء سائر أجزائها، وفيه حوض لتسخين المياه وخزان كبير وجدرانه مزينة بنقوش جميلة ودونت عليها كتابات بالخط الفارسي.

يتوسط هذه الحديقة مبنى كان مخصصاً للملك على شكل هندسي ثماني الأضلاع وفيه العديد من النوافذ للاستنارة والتهوية.