تخصص صحيفة الوفاق هذه الزاوية، لتقدم لكم مجموعة من الأطباق والحلويات الرمضانية الشهيّة، لتعدّوها وتزيّنوا بها سفرتكم في هذا الشهر الفضيل.

آش رشته (الحساء الايراني)

المكونات والمقادير:

كوب فاصوليا بيضاء

كوب فاصوليا حمراء

كوب عدس اخضر

كوب حمص

100 غرام كزبرة خضراء

100 غرام سبانخ

100 غرام كراث

بصلة واحدة

كوب شعرية(رشته ايرانية)

كوب زيت نباتي

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

طريقة التحضير:

نقوم بنقع الحمص والفاصوليا الحمراء في الماء بعد غسلها جيدا ونتركها من بالليل الى الصباح.

نقوم بوضع كل المواد المنقوعة في اناء ونضعها على النار لمدة ساعة حتى تنضج.

نقوم بوضع باقي المكونات من الحبوب على خليط الفاصوليا بعد غسلها ايضا ونتركها على النار

حتى تنضج كل المكونات ويصبح الخليط ثقيلا.

نقوم بغسل الخضروات ونقطعها الى قطع صغيرة جدا ثم نقوم بوضعها في خليط الفاصوليا.

ونضيف معها الملح والفلفل ويمكنك اضافة الكمون والمرقة ونقلب جيدا.

خامسا: نقوم بتقطيع البصل الى شرائح رفيعة ونقليه في الزيت ثم نضيفه الى الخليط ونتركه قليلا على نار هادئة.

ويقدم الحساء الايراني (الآش) ساخنا. ويحتوي على 568 سعرا حراريا 3 غرامات دهون 102 غرام كاربوهيدرات 35 غراما بروتين.

عصير الليمون بالنعناع والفراولة والزنجبيل

المكونات والمقادير:

3/4 كوب عصير ليمون طازج

1/4 كوب من اوراق النعناع الطازجة المغسولة

3 ملاعق كبيرة سكر(يمكن استعمال محلى صناعي)

3 ملاعق كبيرة عسل أبيض

11/2 كوب من حبات فراولة

3 أكواب ماء بارد

1 ملعقة كبيرة بشر قشر الليمون

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مقشر ومقطع

للتزيين: أوراق نعناع وشرائح ليمون وحبات الفراولة

طريقة التحضير:

في الخلاط نضع كل المكونات ونضربها جيدا حتى ينعم الخليط.

بواسطة مصفاة دقيقة نصفي الخليط في اكواب التقديم.

يصب العصير في أكواب التقديم ويزين باوراق النعناع وشرائح الليمون وحبات الفراولة ثم يقدم باردا.