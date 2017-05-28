مع ارتفاع درجات الحرارة يخشى الكثيرون من التعرض للأشعة الشمس، خشية من الإصابة بأورام سرطانية، أو زيادة فرص تعرضهم لسرطان الجلد.

ويقدم موقع «فاميلي سيركل» قائمة بأبرز 4 أسرار قد لا يعرفها الكثيرون عن سرطان الجلد، وتدمر عددا من الأساطير، حول المرض:

- الجينات: إذا كنت ممن يزيد عمرهم عن 65 عاما، فإن نسبة إصابتك بسرطان الجلد قد تتراوح ما بين 40 إلى 50%، ولكن الكثيرون يرجعون ذلك إلى التعرض للشمس، ولكن هذا ليس السبب الوحيد، فقد تكون الجينات التي حصلت عليها من والدك أو والدتك هي السبب الرئيسي.

ويشير الخبراء إلى أن السبب الرئيسي في الإصابة بسرطان الجلد، هو الاستعداد الوراثي للمرض، بحسب تصريحات جوشوا زيتشنر، مدير أبحاث التجميل والعيادات الجلدية في مستشفى مونت سيناء بمدينة نيويورك الأمريكية.

- نشرات الأخبار:يهمل الكثير ممن يحبون الذهاب إلى الشواطئ من أجل الاستمتاع بأشعة الشمس، أن يطلعوا على نشرات الأخبار بدقة ليعلموا مدى خطورة أشعة الشمس في ذلك اليوم، ما يعرضهم للتعرض لنسب أكبر من الأشعة فوق البنفسجية والإشعاعات الكونية الضارة، ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

- الزيارات الطبية: ينبغي أن يذهب كافة الأشخاص الذين يتعرضون باستمرار لأشعة الشمس إلى زيارات طبية دورية للاطمئنان على عدم إصابتهم بأي خلايا سرطانية، لأنه في حالة ظهور المرض بمراحله الأولى فإن علاجه يكون سهلا، بعكس الإهمال وتركه يستشري، فيتسبب في مخاطر كبيرة للمريض.