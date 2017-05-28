قدم البريطاني مو فرح البطل الأولمبي مرتين أداء استثنائيا في ظهوره الأخير على المضمار في الولايات المتحدة فسجل أسرع زمن هذا العام في سباق 5 آلاف متر في لقاء بريفونتين ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى السبت.

وركض فرح، الذي سينتقل لسباقات الماراثون بعد بطولة العالم لألعاب القوى في أغسطس آب، بسرعة في الجزء الأخير ليتفوق على مجموعة من المتسابقين البارزين في 13 دقيقة و00.70 ثانية.

واحتل الإثيوبي يوميف كيجلتشا المركز الثاني في 13 دقيقة و01.21 ثانية وجاء الكيني جيفري كامورور ثالثا في 13 دقيقة و01.35 ثانية.

وحققت آشلي سبنسر صاحبة البرونزية الاولمبية أفضل زمن في سباق 400 متر حواجز في 2017 عندما سجلت 53.38 ثانية.