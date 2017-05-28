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رقم الخبر: 194625 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: رياضة  
منتخب الكرة الطائرة الايراني يغادر الى ايطاليا فجر الثلاثاء
للمشاركة في الاسبوع الاول للدوري العالمي باللعبة

منتخب الكرة الطائرة الايراني يغادر الى ايطاليا فجر الثلاثاء

الوفاق/ خاص: يغادر فجر الثلاثاء المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة الى ايطاليا، وذلك للمشاركة في مباريات الاسبوع الاول للدوري العالمي للفرق ذات المستوى الاول عالمياً.

حيث يحضر في هذا المستوى – الاول – 12 منتخباً قسمت على عدة مجاميع، وتخوض منافساتها في ثلاث اسابيع، وهذه الفرق هي:( صربيا – البرازيل – فرنسا – ايطاليا – بولندا – امريكا – روسيا – ايران – بلجيكا – الارجنتين – بلغاريا وكندا).

في الاسبوع الاول من هذه المنافسات ستكون دول ايطاليا وصربيا وروسيا هي الدول المستضيفة لهذه المسابقات، حيث يخوض المنتخب الايراني مبارياته في مدينة بيزارو الايطالية مع فرق ايطاليا والبرازيل وبولندا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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