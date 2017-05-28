لأول مرة.. التقاط صور لقطبي كوكب المشتري نشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، مؤخرا، صورا مذهلة لكوكب المشتري، نجح المسبار الفضائي “جونو” في التقاطها، بشكل واضح. فإن المسبار الذي تكلف مليار دولار، سار لخمس سنوات كاملة حتى يصل إلى محيط كوكب المشتري، الذي يبعد عن الأرض بـ44 مليون ميلا.