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رقم الخبر: 194623 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 14:19 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لأول مرة.. التقاط صور لقطبي كوكب المشتري

لأول مرة.. التقاط صور لقطبي كوكب المشتري

نشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، مؤخرا، صورا مذهلة لكوكب المشتري، نجح المسبار الفضائي “جونو” في التقاطها، بشكل واضح. فإن المسبار الذي تكلف مليار دولار، سار لخمس سنوات كاملة حتى يصل إلى محيط كوكب المشتري، الذي يبعد عن الأرض بـ44 مليون ميلا.

واستعان العلماء بكاميرات المسبار لأجل التقاط صور لقطبي الكوكب، لأول مرة في التاريخ، فضلا عن رصد ما على سطح الكوكب من أنهار لغاز النشادر «الأمونياك». وينتقل المسبار جونو، على مدار المشتري، مرة واحدة كل 53.5 يوما، بسرعة تقارب 130 ألف ميلا في الساعة.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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