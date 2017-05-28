يحل فريق استقلال طهران ضيفا على فريق العين الاماراتي على ستاد هزاع بن زايد الاثنين وذلك في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم.

وشهدت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي فوز استقلال 1-0 على ستاد آزادي في طهران.

وكانت الخسارة في مباراة الذهاب الأولى للعين في البطولة هذا العام، غير أن الفريق الإيراني خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة عبر ضربة جزاء عن طريق المتألق كاوة رضائي.

ويغيب عن صفوف العين في هذه المباراة سعيد جمعة الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب، في حين يغيب عن استقلال فرشيد اسماعيلي الذي طرد أيضاً في مباراة الذهاب، ولكن صفوف الفريق الإيراني ستشهد عودة علي قرباني الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف.

وكان العين تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة للأهلي السعودي و7 لذوب آهن الإيراني و3 لبنيادكار الأوزبكي.

في المقابل حصل استقلال على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة خلف الأهلي الإماراتي، مقابل 5 نقاط لكل من التعاون السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي.