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|رقم الخبر: 194620
|تاريخ النشر: أيار 28, 2017
|الوقت: 14:20
|الاقسام: رياضة
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للمشاركة في دورة الصين الدولية
استدعاء 17 لاعباً للمنتخب الوطني بالكرة السلة
دعا مدرب المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة "مهران حاتمي" 17 لاعبا لتشكيلة المنتخب لدخول في معسكر تدريبي استعداد للمشاركة في دورة الصين الدولية.
1- اوشين ساهاكيان (بتروشيمي بندر امام).
2 - حامد حدادي (بتروشيمي بندر امام).
3 - روزبه ارغوان (بتروشيمي بندر امام).
4 - بهنام يخجالي (بتروشيمي بندرامام).
5- محمد جمشيدي (بتروشيمي بندرامام).
6- فريد اصلاني (مصفاة نفط آبادان).
7- جاد مشايخي (مصفاة نفط آبادان).
8- اصغر كاردوست (بلدية اراك).
9- نويد نيك تاش.
10- علي الله وردي (الجامعة الاسلامية الحرة).
11- محمدحسن زاده (مصفاة نفط آبادان).
12- محمد يوسف وند (الجامعة الاسلامية الحرة).
13- نويد رضائي فر (مهرام طهران).
14- اسلان كاظمي (القوة البرية).
15- وحيد دليرزهان (القوة البرية).
16- امير صديقي (شيميدر طهران).
17- ايوان رياعي (شيميدر طهران).
ويبدأ المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الايراني لكرة السلة يوم الجمعة المقبل 2 يونيو/ حزيران ويستمر لمدة ثلاثة ايام، بعدها تغادر بعثة المنتخب الى الصين، حيث تبدأ منافسات البطولة الدولية يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري.
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