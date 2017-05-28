دعا مدرب المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة "مهران حاتمي" 17 لاعبا لتشكيلة المنتخب لدخول في معسكر تدريبي استعداد للمشاركة في دورة الصين الدولية.

1- اوشين ساهاكيان (بتروشيمي بندر امام).

2 - حامد حدادي (بتروشيمي بندر امام).

3 - روزبه ارغوان (بتروشيمي بندر امام).

4 - بهنام يخجالي (بتروشيمي بندرامام).

5- محمد جمشيدي (بتروشيمي بندرامام).

6- فريد اصلاني (مصفاة نفط آبادان).

7- جاد مشايخي (مصفاة نفط آبادان).

8- اصغر كاردوست (بلدية اراك).

9- نويد نيك تاش.

10- علي الله وردي (الجامعة الاسلامية الحرة).

11- محمدحسن زاده (مصفاة نفط آبادان).

12- محمد يوسف وند (الجامعة الاسلامية الحرة).

13- نويد رضائي فر (مهرام طهران).

14- اسلان كاظمي (القوة البرية).

15- وحيد دليرزهان (القوة البرية).

16- امير صديقي (شيميدر طهران).

17- ايوان رياعي (شيميدر طهران).

ويبدأ المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الايراني لكرة السلة يوم الجمعة المقبل 2 يونيو/ حزيران ويستمر لمدة ثلاثة ايام، بعدها تغادر بعثة المنتخب الى الصين، حيث تبدأ منافسات البطولة الدولية يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري.