أنقذ نادي أرسنال موسمه وأحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل البريمييرليج تشيلسي بنتيجة 2-1 مساء السبت على ملعب "ويمبلي".

وبدأ أرسنال بالتسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة 4 عن طريق أليكسيس سانشيز، وأدرك دييجو كوستا التعادل لتشيلسي في الدقيقة 76، ثم عاد آرون رامسي ومنح التقدم للجانرز من جديد في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وكان أرسنال قد فشل في احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليشكل الفوز بكأس إنجلترا تعويضا بسيطا لما فاته، كما أن الانتصار خفف من حدة الضغوط التي يعاني منها مدرب الفريق أرسين فينجر.

وانفرد أرسنال بالرقم القياسي لعدد مرات إحراز اللقب، حيث كان يتساوى سابقا مع مانشستر يونايتد (12 لقبا لكل منهما)، كما أنه اللقب الثالث في السنوات الأربع الأخيرة للفريق اللندني الأحمر.