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رقم الخبر: 194618 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 14:18 الاقسام: رياضة  
برسبوليس يصل الدوحة لمواجهة لخويا آسيويًا

برسبوليس يصل الدوحة لمواجهة لخويا آسيويًا

وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة السبت بعثة فريق الكرة بنادي برسبوليس الإيراني، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق لخويا القطري الثلاثاء في مباراة العودة بدور الـ16 ببطولة دوري الأبطال الآسيوي.

وترأس بعثة الفريق الإيراني خوردبين مدير فريق بيروزي ويرافقه الجهاز الفني والإداري و20 لاعبا، وعقب الوصول اتجهت البعثة إلى مقر الاقامة في أحد فنادق الدوحة، وخاض الفريق الإيراني تدريبه الأول في التاسعة من مساء السبت على الملعب الفرعي بنادي لخويا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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