الأمة العربية تفتقد اليوم الى قائد محنك يقودها الى بر الأمان، ويسوي مشاكلها ويحل قضاياها ويصلح بين زعمائها ويترفع عن الصغائر ويرتفع الى مستوى المسؤولية التي يتطلبها الوضع الصعب الحالي الذي تمر به هذه الأمة من تكالب الاعداء عليها والخلافات الكبيرة بين دولها وانبطاح بعض زعمائها امام الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتودد لهما للحصول على مباركتهما.

جمال عبد الناصر كان زعيما للأمة العربية بلا منازع، وقام بدور كبير في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، فقام هو والضباط الأحرار في 23 يوليو 1952بالقضاء على الحكم الملكي في الداخل، وأعلن الحكم الجمهوري، وبعدها قام بتأميم قناة السويس في عام 1956 ووقف في وجه العدوان الثلاثي علی بلاده في نفس السنة .

اما علی الصعيد الخارجي فقام بدعم الثورات العربية منها الثورة الجزائرية والثورة العراقية وحقق الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 وكان احد مهندسي وصانعي حركة عدم الإنحياز بمشاركة سوكارنو وتيتو خلال موتمر باندونغ سنة 1955. وكان عبد الناصر زعيما قوميا يشعر بالمسؤولية امام شعبه والشعوب العربية وقد استقال من منصبه بعد نكسة حزيران 1967.

اما سلمان بن عبد العزيز الذي جمع أخيرا 55 من زعماء وممثلي الدول العربية والاسلامية في الرياض في العشرين من شهر مايو/أيار الجاري ليثبت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس فقط زعيما للأمة العربية، بل زعيما للأمة الإسلامية، ومن اجل اظهار قدرته وجبروته، عقد صفقة عسكرية مع ترامب تقدر بأكثر من 460 مليار دولار لشراء احدث الطائرات والمعدات العسكرية لتكون بلاده اكبر قوة عسكرية في المنطقة. واعتبر المراقبون بأن هذه الصفقة ما هي إلا رشوة قدمها الملك سلمان الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب من اجل دعمه للبقاء في الحكم بعد ان كرر ترامب في مناسبات متعددة بأن على الزعماء والملوك العرب ان يدفعوا له المال مقابل دعم حكوماتهم .

كيف يكون سلمان بن عبد العزيز زعيما للأمة العربية والاسلامية وهو الذي تولى الحكم بعد وفاة اخيه الملك عبد الله بسبب كونه احد ابناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت احمد السديري، اي هو احد من يطلق عليهم بالسديريين السبعة. اي انه ورث الحكم بعد اخيه وليس بسبب حنكته وكفاءته.

تولى سلمان خلال حياته السياسية منصب امير منطقة الرياض، ومن ثم عين وزيرا للدفاع وأصبح وليا للعهد للملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيرا ملكا في 23 يناير 2015 بعد وفاة الملك عبد الله.

من أهم انجازاته العسكرية بدء عملية عاصفة الحزم بهجومه علی اليمن واستمرار هذه العمليات العسكرية حتى الآن دون ان يتمكن من انهاء العدوان. كما انه نفذ حكم الإعدام بـ 47 شخصا منهم عالم الدين نمر النمر، وفي عهده حدثت فاجعة منى وقتل عدة آلاف من الحجاج بينهم 646 حاجا ايرانيا وقطعت السعودية العلاقات مع ايران بسبب انتقاد ايران للملك بعجز حكومته عن الحفاظ علی حياة الحجاج .

اخر انجاز لحكومة الملك سلمان بن عبد العزيز المدعي بقيادة الأمة العربية هو هجوم وسائل اعلام بلاده علی امير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بسبب ما اسموه تصريحاته حول العلاقة مع ايران وموقفه من الولايات المتحدة .

كيف يمكن للملك سلمان ان يكون قائدا للأمة العربية والاسلامية وهو لا يتمكن من كظم غضبه علی امير قطر بسبب تصريحاته وبيان وجهة نظره وهو أيضا احد زعماء مجلس التعاون الخليجي ومن الطبيعي ان يكون حرا في ابداء رأيه أمام الآخرين.

ويخشى المراقبون ان تتطور الخلافات بين السعودية وقطر الى معارك وهجمات عسكرية او قيام السعودية بانقلاب عسكري علی امير قطر وإسقاط حكمه .

المضحك المبكي في الهجمات الصحفية السعودية ضد قطر اتهام الصحافة السعودية لقطر بدعم الإرهاب ولا سيما تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين، بينما تنسى الصحافة السعودية دعم بلادهم لمهاجمي برجي نيويورك في 11 سبتمبر 2001 وتأسيس القاعدة وتنظيم داعش ودعم الجماعات الإرهابية في كل انحاء العالم ولا سيما في سوريا والعراق واليمن .

الأمة العربية بحاجة الی زعيم يتوسط الآن بين الزعماء العرب، لا ان يكون طرفا في اي خلاف يطرأ. فالملك سلمان الذي تدعي وسائل إعلامه بأنه قائد للأمة العربية والاسلامية، لم يكن حكما في الخلافات الأخيرة بينه وبين امير قطر، فبدلا من ان يصب الماء علی النار، يصب الزيت عليه ويشعل المعارك بدلا من إخمادها وتستمر وسائل اعلام بلاده من مهاجمة قطر وأميرها وتحجب مواقع وقنوات وصحف قطر بدلا من الإستماع الى الرأي الآخر .

وها هي حال الأمة العربية التي تواجه الضعف والتفرق والمعارك الجانبية وتفتقد الى زعيم يمكنه ان يقوم بدور الوسيط في حل الخلافات المتزايدة بين الزعماء العرب .