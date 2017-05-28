شيع حزب الله وأهالي بلدة السعيدة في قضاء بعلبك، الشهيد المجاهد حسين ابراهيم أمهز (جهاد) الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

عند مدخل البلدة استقبل النعش الطاهر بنثر الورود والارز واطلاق الزغاريد، ليعرج به الى منزل العائلة حيث ودعه الاهل والاحبة

وسجي بعدها في حسينية البلدة ليتقبل ذووه التبريكات والتعازي.

موكب التشييع قطع الطرق الرئيسية للبلدة بمشاركة حشد غفير من الفعاليات الدينية والبلدية والاجتماعية، يتقدمهم فرق كشافة الامام المهدي(عج) وحملة الرايات والصور والاكاليل وسط هتافات: "لبيك يا حسين، لبيك يا زينب، هيهات منا الذلة"، وصولا الى جبانة البلدة، حيث أمّ الشيخ نبيل أمهز الصلاة عليه ووري الثرى ملتحقا بامراء اهل الجنة.



