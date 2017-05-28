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رقم الخبر: 194611 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 15:14 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
برنامج روسي جديد للمراسلة الفورية

برنامج روسي جديد للمراسلة الفورية

أعلنت شركة "ميل رو غروب" الروسية عن إطلاقها برنامج "TamTam" الجديد للمراسلة الفورية.

أعلنت شركة "ميل رو غروب" الروسية عن إطلاقها برنامج "TamTam" الجديد للمراسلة الفورية.
ووفقا للخبراء في الشركة فإن "البرنامج الجديد يمكن المستخدم من تبادل الرسائل النصية والصور، وحتى الرسائل الصوتية والفيديوهات مع المستخدمين الآخرين، الذين يعملون على هذا التطبيق، ويمكنه إظهار جميع مستخدمي التطبيق الموجودين في سجل الهاتف".
وأوضحوا أن "التطبيق مصمم للعمل على الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بنظام تشغيل أندرويد أو iOS في كافة أنحاء العالم، حيث استفادوا في تصميمه من تطبيق "أدنو كلاسنيكي" أو"ОК" للتواصل الاجتماعي."
وأهم ميزاته هو أن بإمكان المستخدم تبادل الرسائل والصور والملصقات مع المستخدمين أو ضمن مجموعات، حتى في حال كانت سرعة الإنترنت بطيئة نوعا ما، أما في حال انقطاع الإنترنت أثناء كتابة الرسائل، يقوم البرنامج تلقائيا بإعادة إرسال الرسائل المكتوبة فور اتصال الجهاز بالشبكة، كما يمكن للمستخدم أن يستعمل التطبيق كمستخدم عادي، أو كمدون أو صاحب علامة تجارية معينة يريد الترويج لها.
من جانبهم قال مصممو البرنامج إن "عالم المحادثات والمراسلات الفورية يتطور بسرعة كبيرة، وسوق البرامج يشهد في الفترة الأخيرة ظهور عدد كبير من التطبيقات"، ومن هنا رأوا حاجة لتطوير هذا التطبيق، لخلق منافسة في السوق العالمية، وأملا باجتذاب ملايين مستخدمي موقع Mail.Ru الروسي لاستخدامه.
أما فلاديمير كاتشيتكوف، المدير المشرف على مشروع التطبيق فقال: "سنسعى لتطوير هذا التطبيق في المستقبل ليصبح أسهل استخداما وقادرا على منافسة التطبيقات العالمية الموجودة حاليا".

 
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