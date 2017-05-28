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رقم الخبر: 194610 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 15:17 الاقسام: عربيات  
الحشد الشعبي يستكمل استعادته للقرى ويضيق الخناق على ’داعش’ في قضاء البعاج

الحشد الشعبي يستكمل استعادته للقرى ويضيق الخناق على ’داعش’ في قضاء البعاج

انطلقت آلوية الحشد الشعبي بيومها الثالث على التوالي من الصفحة الثانية من عمليات محمد رسول الله الثانية لتحرير قضاء البعاج والقرى والمجمعات السكنية التابعة له، بمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي وبإسناد ودعمٍ من طيران الجيش العراقي.

انطلقت آلوية الحشد الشعبي بيومها الثالث على التوالي من الصفحة الثانية من عمليات محمد رسول الله الثانية لتحرير قضاء البعاج والقرى والمجمعات السكنية التابعة له، بمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي وبإسناد ودعمٍ من طيران الجيش العراقي، حيث تم قطع الطريق الرابط بين العدنانية والقحطانية شمال شرقي البعاج، وتضييق الخناق على "داعش" من جهة الشمال الشرقي للبعاج بعد التحرك السريع لقطعات الحشد من هذا المحور.
وتمكنت آلوية الحشد الشعبي من تحرير ثلاث قرى شمالي قضاء البعاج هي رمبوس الغربية، العدنانية، والقابوسية.
وبلغت خسائر "داعش" حتى الآن مقتل 13 عنصرا بينهم انغماسين وانتحاريين، وتدمير آليتين مفخختين واغتنام 7 آليات.
وعلى صعيد الجهد الهندسي، شرعت فرق من هندسة الميدان بعملية تطهير القرى المحررة من العبوات الناسفة واستكمال تطهير الطريق الرابط بين القحطانية – العدنانية بعد السيطرة عليه بشكل كامل اليوم، كما بدأت بناء التحصينات الدفاعية وفتح السواتر الترابية وتمهيد الطرق للقطعات المتقدمة وصولاً الى الاهداف الكاملة نحو مركز القضاء.
 

 
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