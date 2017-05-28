وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول استهداف طيران "التحالف الدولي" غير الشرعي لمدينة الميادين في دير الزور، مؤكدةً انه أسفر عن استشهاد 35 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال وعشرات الجرحى.

الخارجية السورية تدين برسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن استهداف طيران "التحالف" مدينة الميادين بدير الزور

وقالت الخارجية في رسالتها إن الاعتداء الجديد يأتي كحلقة في سلسلة اعتداءات "التحالف الدولي" غير المشروع على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب في حين أن أعمال هذا "التحالف" لا تسهم إلا في نشر الفوضى والدمار الذي تستفيد منه التنظيمات الإرهابية.

وأضافت أن سورية تعيد التأكيد على ضرورة وقف أعمال هذا "التحالف" غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وعلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك القرار 2253 لعام 2015.



