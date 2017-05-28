سيقوم الهلال الاحمر الايراني بتوزيع نحو ربع مليون وجبة رمضانية ضمن مشروع إفطار الصائمين في غزة المحاصرة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال منذر عزام احد المشرفين على المشروع أنه سيستمر على مدار شهر رمضان لكافة المواطنين الفلسطينيين لاسيما اهالي الشهداء واصحاب البيوت المدمرة والجرحى والفقراء والمساكين والعمال واهالي المعتقلين الفلسطينيين.

واكد عزام أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تستمر للعام الرابع على التوالي بتوزيع افطار الصائم في غزة مؤكدا ان الهلال الاحمر الايراني للعام الثاني يقوم بهذا المشروع لمناصرة ودعم المواطنين المحاصرين في غزة.

وأكد عزام ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتقدم لدعم الشعب الفلسطيني في كل المجالات والميادين في الوقت الذي تتراجع فيه الانظمة العربية عن دعم القضية الفلسطينية .

وأكد أن هذا المشروع يأتي في وقت يشتد فيه الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وتزداد نسبة الفقر والبطالة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي السي بسبب الحصار واغلاق المعابر مبينا ان المشروع سيرسم البسمة على وجوه الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك .

وبين عزام أن المشروع سيشمل كافة مدن قطاع غزة حيث من المقرر ان يوزع وجبة رمضانية مكونة من الارض واللحوم علاوة على الشراب والتمور والخضروات موزعة على مدار الشهر .

وبين عزام أن المشروع وجد ترحاب كبير خلال الاعوام الماضية حيث يعاني أهالي القطاع من الحصار الصهيوني والعربي الذي ادى لارتفاع نسب الفقر والبطالة في اوساط الشعب الفلسطيني .

ودعا عزام كافة الشعوب العربية والاسلامية ان تحذو حذو الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تعدم الشعب الفلسطيني بالمال والسلام والموقف السياسي وتسانده في كل الاوقات والازمات .



