وقعت اشتباكات عنيفة واصابات كثيرة في صفوف ارهابيي تنظيم داعش وجبهة النصرة، وذلك بعد هجوم من قبل داعش فجر اليوم على مواقع النصرة.

وقعت اشتباكات عنيفة واصابات كثيرة في صفوف ارهابيي تنظيم داعش وجبهة النصرة، وذلك بعد هجوم من قبل داعش فجر اليوم على مواقع النصرة، حيث تقوم مجموعات كبيرة من تنظيم داعش بشن هجوم عنيف من ثلاثة محاور وهي شميس العجرم، خربة داوود، والشاحوط سرج النموره، باتجاه وادي حميد، الملاهي، العجرم، خربة يونين في جرود عرسال.الاشتباكات ادت الى سقوط العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين.



