واصلت مصر السبت توجيه ضربات عسكرية جديدة في ليبيا ضد معسكرات ارهابيين، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة أقباط في طريقهم إلى دير في محافظة المنيا المصرية، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل، وتبناه تنظيم داعش لاحقا.

واصلت مصر امس السبت توجيه ضربات عسكرية جديدة في ليبيا ضد معسكرات ارهابيين، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة أقباط في طريقهم إلى دير في محافظة المنيا المصرية، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل، وتبناه تنظيم داعش لاحقا.

أفادت مصادر عسكرية أن مصر شنت السبت موجة جديدة من الغارات الجوية في ليبيا ضد معسكرات ارهابيين تقول إنهم وراء مقتل 29 مصريا في هجوم بإطلاق النار.

وقال مصدران عسكريان لرويترز إن مصر شنت ثلاث غارات جوية إضافية السبت في منطقة درنة .

وقال أحد سكان درنة لرويترز إن طائرات حربية شوهدت تقصف منطقة ظهر الأحمر في الجزء الجنوبي من المدينة اليوم السبت. وامتنع المتحدث العسكري المصري عن التعليق على الموجة الثانية من الغارات.

وأخطرت مصر مجلس الأمن بأن الضربات لمواقع “الإرهابيين” في شرق ليبيا جاءت في إطار الدفاع عن النفس.



