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رقم الخبر: 194604 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: دوليات  
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران

الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران

اشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون على اختبار نظام جديد مضاد للطيران، كما اعلنت وسائل الاعلان الكورية الشمالية الاحد وسط اجواء من التوتر الشديد في شبه الجزيرة.

اشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون على اختبار نظام جديد مضاد للطيران، كما اعلنت وسائل الاعلان الكورية الشمالية الاحد وسط اجواء من التوتر الشديد في شبه الجزيرة.
وكان الزعيم الكوري الشمالي حضر في الاشهر الاخيرة تجارب ترتدي طابعا عسكريا، وقد اشرف الاحد الماضي على تجربة اطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى.
ودان مجلس الامن الدولي الاثنين هذه التجربة وهدد كوريا الشمالية بعقوبات اضافية.
واعلنت وكالة الانباء الكورية الشمالية ان كيم “حضر اختبار نوع جديد من نظام الاسلحة الموجهة المضادة للطيران” التي تهدف الى “رصد وضرب مختلف الاهداف التي تحلق في كل الاتجاهات”، ولم توضح الوكالة متى جرت هذه التجربة.

 

 
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