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رقم الخبر: 194603 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: دوليات  
انتخاب اندرو شير زعيما لحزب المحافظين في كندا

انتخاب اندرو شير زعيما لحزب المحافظين في كندا

انتخب حزب المحافظين في كندا، قوة المعارضة الرئيسية، السبت اندرو شير زعيما له لتلقى على عاتق هذا السياسي البالغ من العمر 38 عاما مسؤولية مواجهة رئيس الوزراء جاستن ترودو في الانتخابات العامة المقررة في 2019.

انتخب حزب المحافظين في كندا، قوة المعارضة الرئيسية، اندرو شير زعيما له لتلقى على عاتق هذا السياسي البالغ من العمر 38 عاما مسؤولية مواجهة رئيس الوزراء جاستن ترودو في الانتخابات العامة المقررة في 2019.
وفي ختام حملة استمرت اكثر من عام وتنافس فيها مع 12 مرشحا آخر، تمكن شير من الفوز بزعامة الحزب بحصوله على 51% من الاصوات مقابل 49% حصل عليها ماكسيم برنييه المتحدر من كيبك والذي كان يعتبر الاوفر حظا للفوز بالمنصب، وذلك في نهاية يوم انتخابي طويل جرى في ايتوبيكوك بضاحية تورونتو ولم ينته التشويق فيه الا مع حلول المساء وصدور النتائج.

 

 
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