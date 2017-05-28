رغم الخلاف بينهما حول اتفاق المناخ خلال قمة مجموعة السبع في ايطاليا، امتدح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره الاميركي دونالد ترامب ووصفه بـ “البراغماتي والمنفتح الراغب بالعمل”.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة مجموعة السبع في تاورمينا في ايطاليا “رأيت زعيما لديه قناعات قوية اشاطره قسما منها، مثل تلك المتعلقة بالارهاب والرغبة بالحفاظ على مواقعنا بين الامم، كما كانت لدي معه خلافات”.

واضاف الرئيس الفرنسي “كلي امل بان يؤكد التزامه (باتفاقات باريس) ولو وفق الوتيرة التي تناسبه”، كما اعتبر ان”تقدما” قد حصل بشأن مسألة المناخ خلال قمة مجموعة السبع بخلاف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي وجدت ان المحادثات حول هذه النقطة كانت “صعبة وغير مرضية”.

وقال ماكرون ايضا “التجربة كانت الاولى سواء بالنسبة اليه او بالنسبة الي، لقد ادرك ترامب اهمية هذه المحادثات” ذاهبا الى حد وصف ترامب بـ “بالشخص المنفتح الراغب في التعامل معنا بالشكل المناسب”.

وتابع الرئيس الفرنسي “لاحظت قدرته على الانصات ورغبته في تحقيق تقدم معنا، وهذا احد افضل انجازات هذه القمة لمجموعة السبع”، مع العلم بان ترامب لم يتراجع عن مواقفه، ولم يتطرق ماكرون الى المصافحات الحديدية لترامب له لدى لقائه به الخميس في بروكسل والجمعة في تاورمينا.

واعتبر ان افضل ما تخلل قمة مجموعة السبع هو الغداء الذي جمعه الجمعة بقادة الدول الست الاخرى على طاولة واحدة حيث كان الحديث “من دون رسميات وتم التطرق خلاله الى كل المواضيع”.

كما اكد ماكرون ان ترامب قال له بالفعل انه كان “مرشحه” للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وانه لم يدعم كما لم يلتق على الاطلاق مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن “رغم زيارتها الطويلة الى برج ترامب”.



