اعلنت السلطات السريلانكية مصرع 122 شخصا على الاقل في فيضانات نجمت الجمعة عن امطار موسمية غزيرة ادت الى سيول وحوادث انزلاق في التربة.

واوضح مركز ادارة الكوارث ان عدد القتلى ارتفع مساء السبت الى 122. ولا يزال 97 اخرون مفقودين.

وقامت السلطات باجلاء 230 الف شخص من منازلهم في جنوب وغرب البلاد التي تضررت بالامطار الموسمية.

وقام الجيش بعمليات بحث في المناطق التي شهدت انهيارات ارضية. وارسل خمس طائرات لعمليات الانقاذ وخمسا اخرى لنقل مواد الاغاثة العاجلة الى القرويين العالقين في مناطقهم ولا يمكن الوصول اليهم من طريق البر.

واكد وزير الداخلية السريلانكي فاجيرا ابيواردينا ان الامطار الاكثر غزارة انتهت لكن هناك خطر حدوث فيضانات. ودعا السكان الى مغادرة الاراضي المنخفضة واللجوء الى المرتفعات الاقل تأثرا.

وقال ابيواردينا للصحافيين في كولومبو “ما زال لا يمكن الوصول الى عدد كبير من المناطق”. واضاف “هناك بعض القطاعات التي لا يمكن الوصول اليها حتى بالمروحيات والسفن”.

واضاف ان الحكومة القت من الجو عشرة آلاف سترة انقاذ للاشخاص العالقين واعدت 104 مآوى في مبان عامة للذين يتم اجلاؤهم.

ووصلت سفينة هندية السبت الى كولومبو لتقديم المساعدة لسريلانكا، وهي تقل طاقما طبيا للانقاذ وزوارق مطاطية وادوية، ويفترض ان تصل سفينة ثانية الاثنين.

وقالت ادارة الارصاد الجوية انها تتوقع تراجعا في غزارة الامطار، وهذه الامطار الموسمية التي كانت متوقعة مساء الخميس، انهت موجة جفاف كانت تهدد القطاع الزراعي وكذلك انتاج الطاقة في البلاد.





