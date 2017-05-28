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رقم الخبر: 194598 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 00:12 الاقسام: عربيات  
تنظيم «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على أقباط المنيا

تنظيم «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على أقباط المنيا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن تبنيه الهجوم الذي استهدف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا الجمعة، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الجوية واصلت ضرباتها ضد تجمعات للجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية مساء الجمعة وحتى صباح السبت وأن كافة عناصر القوات الجوية، عادت إلى الأراضي المصرية بسلام.
وأشارت المصادر إلى أن المواقع التي استهدفتها القوات الجوية المصرية داخل مدينة درنة الليبية شملت مناطق بحي الفتائح والشركة الصينية والملعب البلدي ووادي الناقه وثانوية الشرطة ومقر اللجنة الشعبية السابق، حيث جاءت الإصابة مباشرة ومؤثرة.
وأوضحت المصادر أن هذه الضربات جاءت في أعقاب معلومات استخباراتية تؤكد دفع هذه المواقع للعناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء ذلك بعد ضربات وجهتها القوات الجوية المصرية، الجمعة، لمعسكرات متشددين في ليبيا بعد هجوم دام على مسيحيين في وسط مصر أودى بحياة 29 شخصا على الأقل.



 

 
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