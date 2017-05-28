وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الجوية واصلت ضرباتها ضد تجمعات للجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية مساء الجمعة وحتى صباح السبت وأن كافة عناصر القوات الجوية، عادت إلى الأراضي المصرية بسلام.

وأشارت المصادر إلى أن المواقع التي استهدفتها القوات الجوية المصرية داخل مدينة درنة الليبية شملت مناطق بحي الفتائح والشركة الصينية والملعب البلدي ووادي الناقه وثانوية الشرطة ومقر اللجنة الشعبية السابق، حيث جاءت الإصابة مباشرة ومؤثرة.

وأوضحت المصادر أن هذه الضربات جاءت في أعقاب معلومات استخباراتية تؤكد دفع هذه المواقع للعناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وجاء ذلك بعد ضربات وجهتها القوات الجوية المصرية، الجمعة، لمعسكرات متشددين في ليبيا بعد هجوم دام على مسيحيين في وسط مصر أودى بحياة 29 شخصا على الأقل.







