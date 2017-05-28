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رقم الخبر: 194597 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 23:41 الاقسام: محليات  
المتحدث بإسم الخارجية ينفي نقل موسكو رسالة من واشنطن الى طهران

المتحدث بإسم الخارجية ينفي نقل موسكو رسالة من واشنطن الى طهران

نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" خبر قيام موسكو بنقل رسالة أميركية الى طهران، مؤكدا هذا الخبر كاذب تماما وعار عن الصحة تماما.

واكد المتحدث باسم وزارة خارجية الايرانية في رده على سؤال أحد المراسلين حول ادعاء صحيفة الرأي الكويتية بنقل رسالة أميركىة لايران بواسطة روسيا، أن هذا الادعاء كاذب تماما ولا أساس له من الصحة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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