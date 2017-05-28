* 33 قتيلا في معارك بين "داعش" و"النصرة" بعرسال

أعلن مصدر عسكري أن وحدة من الجيش السوري دمرت سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة وعدداً من الدراجات النارية لتنظيم “داعش” الإرهابي وأوقعت 4 قتلى بين صفوفه قرب وادي العذيب بريف حماة الشمالي.

وواصلت وحدات من الجيش السوري عملياتها في اجتثاث تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية من ريف حمص الجنوبي الشرقي وأحكمت سيطرتها على منطقة العليانية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش وبالتعاون مع القوات الرديفة “استعادت في عمليات نوعية نفذتها السيطرة على منطقة وقرية العليانية جنوب خنيفيس ب 10 كم وجنوب شرق البصيري بـ 46 كم بالريف الجنوبي الشرقي”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم وعتادهم” مبيناً أن وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو التنظيم في المنطقة.

وأحكمت قوات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس الاول سيطرتها على سلسلة جبال الأبتر ومناجم الصوانة وخنيفيس للفوسفات بالريف الجنوبي الشرقي لحمص وصولاً إلى طريق دمشق تدمر وذلك بعد ساعات من إحكام السيطرة على منطقة الباردة وقرية البصيري وجبل زقاقية خليل.

وفي ريف حماة الشمالي الشرقي دمرت وحدة من الجيش السوري سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة لتنظيم “داعش” وأوقعت عددا من إرهابييه قتلى قرب وادي العذيب.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش نفذت بعد رصد ومتابعة رمايات مكثفة على تحركات وتجمعات لإرهابيي تنظيم “داعش” بالقرب من وادي العذيب بريف مدينة سلمية.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات أسفرت عن “تدمير سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة وعدد من الدراجات النارية للتنظيم التكفيري وإيقاع 4 قتلى بين صفوفه والاستيلاء على قاذف بـ 9 و 2 رشاش بي كي سي”.

وتعمل وحدات الجيش السوري على قطع الشريان الحيوي لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية الذي يمر من منطقة وادي العذيب باتجاه قرى ريف إدلب للتزود بالسلاح والذخيرة من التنظيمات الإرهابية التي تحصل عليه من الأراضي التركية.

إلى ذلك نفذت وحدة من الجيش السوري عملية نوعية ضد تحرك لمجموعة من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش وجهت ضربات محكمة على مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” على الطريق الواصل بين بلدتي رجم الدولة وصبرة عليا بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات أسفرت عن “مقتل 6 إرهابيين من التنظيم التكفيري وتدمير 3 دراجات نارية وكمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم”.

من جانب آخر قتل 120 مسلحا على الأقل من جماعة “داعش” التكفيرية خلال غارات للطيران الروسي على رتل آليات للجماعة كان متجها من الرقة إلى تدمر.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" فقد صرح مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، بقوله: إن طائرات ومروحيات روسية قصفت أمس الأول قافلة لـ “داعش” مؤلفة من 39 شاحنة بيك آب محملة بالأسلحة كانت في طريقها من الرقة إلى تدمر ما أسفر عن تدمير 32 شاحنة صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة ومقتل أكثر من 120 إرهابيا”.

وأضافت الوزارة أن "أي محاولة من قبل مقاتلي "داعش" التحرك نحو تدمر وتشكيل مجموعات هناك سوف يقمع بشدة".

وينفذ الطيران الحربي الروسي غارات على مواقع التنظيمات الإرهابية في سورية وذلك منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من حكومة السورية وأسفرت هذه الغارات عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير المئات من آلياتهم ومواقعهم.

إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين جماعتي "داعش" و"جبهة النصرة" التكفيريتين، أوقعت 33 قتيلا وعدد من الجرحى كحصيلة أولية.

ووقعت الاشتباكات عقب هجوم شنته جماعة "داعش" فجر أمس السبت على مواقع النصرة، حيث قامت مجموعات كبيرة عناصر الجماعة بشن هجوم عنيف من ثلاثة محاور وهي شميس العجرم، خربة داوود، والشاحوط سرج النمورة، باتجاه وادي حميد، الملاهي، العجرم، خربة يونين في جرود عرسال.

واتسعت رقعة الاشتباكات بين مسلحي "داعش" و "جبهة النصرة" في جرود عرسال اللبنانية لتنتقل إلى جرود فليطة في القلمون الغربي بريف دمشق.

إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش اللبناني مواقع المسلحين في جرود بلدة رأس بعلبك المجاورة، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

الخارجية السورية: اعتداء “التحالف الدولي” على مدينة الميادين حلقة في سلسلة اعتداءاته غير المشروعة على سيادة البلاد

هذا ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السبت رسالتين لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول استهداف طيران “التحالف الدولي” غير الشرعي لمدينة الميادين في دير الزور ما أسفر عن مقتل 35 مدنيا معظمهم من النساء.

وقالj الخارجية في بيان لها: إن “الاعتداء الجديد يأتي كحلقة في سلسلة اعتداءات “التحالف الدولي” غير المشروع على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب في حين أن أعمال هذا “التحالف” لا تسهم إلا في نشر الفوضى والدمار الذي تستفيد منه التنظيمات الإرهابية المتطرفة”.

وأضافت وزارة الخارجية إن “سورية تعيد التأكيد على ضرورة وقف أعمال هذا “التحالف” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وعلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك القرار 2253 لعام 2015″.