* قصف مكثف بالصواريخ تمهيداً لإستعادة جامع النوري * العامري: التحالف الدولي أحد عوامل تأخّر تحرير الموصل * اعتقال داعشيين من منفذي (مجزرة العصر) في العراق * إسقاط طائرة مسيرة لداعش في حمرين شمال شرق ديالى

بغداد/نافع الكعبي - بدأت القوات العراقية، السبت، عملية انتزاع السيطرة من آخر جيب تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل، في حين كثفت قصفها على دفاعات تنظيم داعش الإرهابي، (الذي فقد سيطرته على المناطق الحيوية القريبة من المدينة) في محاور مدينة الموصل القديمة، منذ ليلة الجمعة/السبت، لتحرير ما تبقى من الأحياء غير المحرّرة في الساحل الأيمن للموصل، في وقت هاجمت فيه عدّة أحياء قريبة منها، لحسم المعركة والسيطرة على جامع النوري، فيما واصلت قوات الحشد الشعبي عمليات "محمد رسول الله الثانية"، محررة قريتين شمال قضاء البعاج غربي نينوى ومكبدة عناصر التنظيم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، يأتي هذا في وقت قال فيه الامين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي: اذا عاد الاميركان الى العراق باحتلال عسكري جديد سنعود وسنذلهم كما فعلنا سابقا بإجبارهم على توقيع اتفاقية سحب القوات".

وأشارت قيادة الجيش العراقي، بحسب وكالة "رويترز" إلى أنها بدأت عملية الاستطلاع من أجل تحرير آخر جيب تابع لداعش في الموصل.

وأعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على آخر الأحياء الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في "الساحل الأيمن" غرب الموصل، شمال البلاد.

وقال في بيان نقلته وكالة "رويترز" إن: جحافل القوات المشتركة انطلقت لتحرير ما تبقى من الأحياء غير المحررة في الساحل الأيمن".

وأضاف يار الله في البيان: أن قوات الجيش اقتحمت حي الشفاء والمستشفى الجمهوري، فيما اقتحمت قوات الشرطة الاتحادية حي الزنجيلي واقتحمت قوات مكافحة الإرهاب حي الصحة الأولى".

ومهّد طيران التحالف الدولي ضدّ "داعش"، تقدّم القطعات نحو هذه المحاور، بقصف مكثّف على دفاعات التنظيم، بحسب ضباط في قيادة عمليات نينوى، مشيراً إلى أنّ "القوات العراقية تخوض أيضاً اشتباكات في حي التجار، وتحاول فرض سيطرتها الكاملة عليه".

ووصف المصدر أجواء المعركة، بأنّها "بدت محتدمة بعض الشيء"، لافتاً إلى أنّ القطعات العراقية تحاول التوغّل وسط اشتباكات عنيفة مع "داعش"، بينما لم تحاول التقدّم على محاور أخرى في الأحياء القريبة من مركز المدينة.

وأوضح أنّ القوات العراقية، "كثّفت منذ ليلة الجمعة، قصفها الجوي والبري على دفاعات داعش في محاور الموصل القديمة، في خطوة لإرباكها، وفتح ثغرات فيها".

وأكد المصدر، أنّ "داعش يردّ بدوره بقصف مكثّف على القطعات العراقية"، مشيراً إلى أنّ "تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت منذ، الجمعة، إلى المحور الجنوبي والغربي للموصل القديمة"، موضحاً أنّ تلك التعزيزات "هي قوات إضافية تمهّد للهجوم على الموصل القديمة".

من جهته، أكد قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، على "قدرة القوات العراقية على حسم معركة الموصل القديمة، واستعادة جامع النوري".

وقال جودت، في بيان صحافي: إنّ قطعات الشرطة الاتحادية المتمركزة في المحاور الجنوبية والشمالية لمدينة الموصل القديمة، تشنّ قصفاً مكثّفاً بصواريخ غراد ومدفعية الميدان والطيران المسيّر، مستهدفة مقرّات داعش ودفاعاتهم، في باب الطوب، وباب جديد، والفاروق والزنجيلي، تمهيداً لاقتحام المدينة، خلال الساعات المقبلة".

وأكد قائد الشرطة، "تحشيد قوات خاصة لإخلاء المدنيين ومساعدتهم في الخروج من مناطق الاشتباك"، مشيراً إلى "إمكانية القوات من حسم المعركة والسيطرة على جامع النوري، خصوصاً وأنّ داعش يفقد سيطرته على المناطق الجنوبية القريبة من المدينة".

* الحشد الشعبي يحرر قريتين شمال قضاء البعاج

وفي سياق مواز، أعلن إعلام الحشد الشعبي، السبت، أن قوات الحشد حررت قريتي رمبوس الشرقية والغربية شمال قضاء البعاج غربي محافظة نينوى.

وقال إعلام الحشد في بيان مقتضب: إن اللواءين الأول والثاني حررا قريتي رمبوس الشرقية والغربية شمال البعاج من سيطرة داعش".

وكان الحشد الشعبي أعلن، الجمعة (26 ايار 2017)، تحرير قاعدة سنجار العسكرية غرب مدينة الموصل بالكامل، والسيطرة على أربع قرى وطريق سنجار --البعاج غربي القيروان الواقع غرب الموصل.

واستمرت قوات الحشد الشعبي في يومها الثاني من عمليات "محمد رسول الله الثانية"، وتمكنت من قتل 21 داعشياً وتفجير 8 مفخخات. وأعلن اعلام الحشد الشعبي أنه في اطار "عمليات محمد رسول الله الثانية، انطلقت ألوية الحشد باتجاه قضاء البعاج غربي الموصل، بعملية نوعية وسريعة لقطع طريق إمداد داعش بين العدنانية والبعاج". وأضاف، "الاهداف المتحققة: قطع خط الامداد عن داعش ما بين العدنانية شمالي قضاء البعاج ومركزه، وتحرير قاعدة سنجار العسكرية شمالي البعاج، وتحرير قرية رمبوس الشرقية شمالي البعاج، وتعزيز السيطرة على الطريق العام الرابط بين سنجار - العدنانية - البعاج بمسافة ما يزيد عن ٣٣ كم.وتابع أن "خسائر العدو هي: قتل (٢١) عنصرا من داعش، وتفجير (٨) عجلات مفخخة للعدو شمال البعاج باسناد طيران الجيش".

وبيَّن اعلام الحشد أن "هندسة الميدان للحشد الشعبي شرعت بعملية تطهير طريق سنجار - العدنانية - البعاج من العبوات الناسفة بعد السيطرة عليه من قبل قوات الحشد الشعبي وتطهير قاعدة سنجار العسكرية بعد تحريرها مباشرة، فيما يواصل الجهد الهندسي فتح السواتر الترابية وتمهيد الطرق للقطعات المتقدمة من محور شمال البعاج وصولاً الى الاهداف الكاملة صوب مركز القضاء".

يأتي هذا في وقت أكد أمين عام منظمة "بدر" هادي العامري، في حديث الى عدد من وسائل الإعلام، "نحن في بداية العمليات اكدنا أن هذه العمليات للحدود وليست عمليات تنتهي للقيروان او البعاج، وانما الحدود العراقية السورية بشكل كامل"، لافتا الى أن "معركتنا ستستمر باتجاه الحدود والتقدم جيد جدا ووفق الخطة المرسومة، وقريبا سنكون على الحدود العراقية السورية وسنفاجئكم بذلك".

وأضاف العامري، "لا توجد اية عوامل خارجية، ولا يؤثر علينا اي عامل اجنبي، كما اننا لم نسمح لاي احد بأن يتدخل في شأننا بتحرير الاراضي العراقية، والرأي الوحيد الذي نأخذه هو رأي القائد العام للقوات المسلحة"، وتابع العامري، "نبارك للأُخوة الازيديين تحرير قرية كوجو التي كانت مقر قيادة لتنظيم "داعش" والتي تعتبر سبايكر بالنسبة للايزيديين حيث شهدت مذبحة بحقهم".

* العامري: التحالف الدولي أحد عوامل تأخّر تحرير الموصل

وبشأن التحالف الدولي ومشاركته بصورة عامة في العمليات العسكرية الخاصة بتحرير نينوى، أكد العامري أن "التحالف الدولي يقدم دعمًا بسيطًا ومتواضعًا للقوات العراقية، وانا اعتقد أنه واحد من العوامل التي ادت الى تأخر عمليات تحرير الموصل". وفي ما يخص الوصول الى الحدود العراقية السورية وانعكاساته الايجابية على العراق وسورية، أكد العامري أننا "لا ننسق مع غير الحكومة السورية الشرعية ولا نتدخل في الشأن السوري الا اذا طلبت منا الحكومة السورية ذلك او مطاردة تنظيم داعش إن اضطررنا لذلك، وايضا لا ندخل الا بأذن من الحكومة السورية".

* إسقاط طائرة مسيرة لداعش في تلال حمرين

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، عن إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم "داعش" في تلال حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ السومرية نيوز: إن مفارز قتالية من لواء 110 في الحشد الشعبي نجحت في اسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش في تلال حمرين في محيط ناحية السعدية (65 كم شمال شرق بعقوبة)".

* اعتقال داعشيين من منفذي "مجزرة العصر" في العراق

أعلن المتحدث بإسم هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، كريم النوري، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، أمس السبت 27 مايو/أيار، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي، من المتورطين بتنفيذ مجزرة "العصر" سبايكر.

وأوضح النوري، أن العنصرين تم اعتقالهما ضمن عمليات تحرير قرى سنجار، ونحو الطريق باتجاه قضاء البعاج في غربي الموصل، مركز نينوى شمال العراق.

* عمليات دهم وتفتيش في مناطق جنوبي بغداد

وفي العاصمة، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إن "قواتنا اﻻمنية في فرقة "المشاة 17" تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق العكيدات، الكراكزة، بزايز العبيد، السيد عبد الله ضمن قاطع جنوب بغداد". وأضافت: أن الواجب نتج عنه، معالجة 6 عبوات ناسفة والعثور على بطارية تفجير للعبوات صغيرة عدد 15 وخريطة الكترونية صغيرة عدد 50 واقراص CD عدد 15 ودوائر كهربائية تعمل مضاد للتشويش مع قاذفة صاروخ سترلا عدد 2 وقذيفة مدفع عيار 130 ملم وحشوة قاذفة".

وافاد مصدر في شرطة العاصمة، ان "عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في منطقة الشعب انفجرت مساء الجمعة، من دون ان تسفر عن أي خسائر بشرية". واضاف المصدر ان "القوات الامنية طوقت مكان الانفجار ومنعت المدنيين من الاقتراب منه خشية استهدافهم بتفجيرات اخرى".

* النجباء: اذا عاد الاميركان الى العراق سنذلهم كما فعلنا سابقا

اعتبر الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، ان القوات الامريكية لن "تورط" نفسها في التدخل العسكري ب‍العراق مرة أخرى، مشددا بالقول "اذا عاد الاميركان الى العراق سنعود وسنذلهم كما فعلنا سابقا بإجبارهم على توقيع اتفاقية سحب القوات.

وقال الكعبي خلال تفقده قوات حركة النجباء في القيروان في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتناقلته وسائل إعلام: إن فصائل المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي حققت الانتصارات الكبيرة منذ انطلاق عملياتها لتحرير مناطق العراق من داعش".

واضاف الكعبي: أن عملياتنا انطلقت قبل ثلاث سنوات من حزام بغداد والآن نحن في الموصل وتقدمنا 500 كيلو متر"، مبينا ان "الكثير من الاطراف المرتبطة بالأجندات الخارجية وقوى الاستكبار تتهم الحشد الشعبي بالبحث عن مصالح.

وتساءل الكعبي، "أية مصالح يبحث عنها الحشد الشعبي في تحرير هذه المناطق البعيدة؟"، مبينا ان "ترامب نصب نفسه وكأنه الزعيم الإسلامي لتنفيذ مشروعه الاستكباري".

واعتبر الكعبي، أن "الشركات الامنية في حقيقتها جهات استخبارية تابعة لدول معادية للعراق"، مبينا ان "تحرير ناحية القيروان أثبت انكسار الدواعش في نينوى، كما ان قوات المقاومة الإسلامية حركة النجباء والحشد الشعبي مستمرة بعملياتها باتجاه الحدود السورية".