وتم خلال هذه الجلسة التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، تلاوة آيات من الذكر الحكيم من قبل عدد من كبار القرّاء وحفظة القرآن الكريم كما قامت فرق أخرى بإنشاد الابتهالات وقراءة القرآن الكريم.

وانتقد قائد الثورة الاسلامية في كلمته بالمناسبة، سلوك وسياسات حكام السعودية، واصفا اياههم بأنهم كالبقرة الحلوب بالنسبة لاميركا، وقال: ان السعوديين اشداء مع المؤمنين ورحماء مع الكفار.

وقال: ان الارتباط مع العالم لا يتعارض بشكل صريح مع المبادئ الاسلامية.

واضاف سماحته: ان المجتمع الاسلامي كسائر المجتمعات الاخرى يواجه بعض المشاكل، فبعض الاشخاص ىغير الاكفاء كالسعوديين باتوا اليوم يتحكمون بمصير جمع من الأمة الاسلامية، وصاورا اشداء على المسلمين ورحماء على الكفار.

وتابع قائد الثورة الاسلامية : لاتجعلوا المظاهر تخدعكم فهؤلاء (السعوديون) آيلون للسقوط والزوال، هؤلاء على الباطل وما من شك في زوال الباطل، ربما يبقى هؤلاء اياما قلائل، وان هذا يتوقف على المجتمع المؤمن واسلوب تعامله معهم فلو اعتمد النهج الصحيح لحدث ذلك سريعا والا قد يطول الامر.

واشار سماحته الى ان هذه الثروات الاسطورية هي ثروات وطنية باتوا يقدمونها للكفار واعداء الشعب فهؤلاء يظنون ان بإمكانهم من خلال ثروات الناس ان يكسبوا ود اعداء الاسلام.

واكد سماحته ان المستقبل هو للإسلام والقرآن والشباب المؤمن، مضيفا: ان الله تعالى وعد بأن المستقبل سيكون للمؤمنين والمجاهدين في سبيله، ولكن حتى اذا لم يكن هذا الوعد الالهي موجودا، فمع تجارب الشعب الايراني في العقود الاربعة الماضية، فإن هذا التوقيع صحيح ومنطقي.

واشار قائد الثورة الاسلامية الى الارتباط الوثيق لنظام بهلوي البائد في ايران مع اميركا، وقال: في بلادنا كان هناك نظام حاكم، كان يعتبره الاميركيين صراحة بأنه دركهم في الخليج الفارسي، لكن بالرغم من جميع هذا الدعم العالمي، تمكن الشعب الايراني بقدرة الايمان وجهاده وتضحياته من اسقاط ذلك النظام، واقامة نظام الجمهورية الاسلامية بدلا منه بحيث لا تطيق القوى الاستكبارية حتى رؤيته.



