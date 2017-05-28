واشار قاسمي الى ان حوادث مثل تفجير مانشستر وهجمات داعش وابوسياف في الفيليبين والاعمال الارهابية في اندونيسيا وتايلند وحوادث إطلاق النار الدموية في مصر، كلها جاءت عقب زيارة الرئيس الاميركي الداعمة للسعودية وقال: إن تكرار هذه الحوادث بشكل متواصل بإمكانها ان تكون دليلا على تصاعد الطائفية المدعومة والتي يعد القمع والمجازر الجارية في السعودية والبحرين والحرب الدموية في اليمن وجها آخر لها.

واكد قاسمي ان الاجراءات الصورية في الرياض مؤخراً والتي جاءت تحت يافطة التصدي للارهاب والتطرف لا تعني عمليا سوى دعم مصدر الفكر التكفيري والوهابي والتمويل المالي واللوجستي للإرهاب المسلح في شتى انحاء العالم.

واوضح ان النتيجة المباشرة للتطرف والطائفية المدعومة هي إراقة دماء الابرياء من المسلمين والمسيحيين واتباع الاديان الأخرى، مؤكدا المسؤولية الدولية للحكومات والمؤسسات العالمية ازاء الامن الجماعي والتصدي الحقيقي للارهاب.

وفي مصر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن ما حدث من هجوم على الحافلتين في محافظة المنيا لن يمر دون حساب، كاشفاً عن توجيه ضربات لمعسكرات تضم إرهابيين.

وشدد السيسي خلال كلمة له من قصر الاتحادية الجمعة، على أن مصر لن تتردد في تدمير وضرب معسكرات الإرهاب داخل مصر وخارجها، مؤكداً أنه تم بالفعل توجيه ضربة لمعسكرات الإرهاب وأن الجيش جاهز لتوجيه ضربات أخرى، كاشفاً في هذا السياق عن تدمير أكثر من 1000 سيارة دفع رباعي على الحدود الليبية منها 300 سيارة، خلال الشهور الثلاثة الماضية.

واعتبر الرئيس المصري أن الدول التي تدعم الإرهاب يجب أن تُعاقَب ولا مهادنة أو مصالحة معها.

وأعلن تنظيم (داعش)، السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة 29 قبطيا بمحافظة المنيا جنوب مصر.

وقال التنظيم في بيان نشره على الانترنت: إن مقاتليه تمكنوا من نصب كمين للاقباط الذين كانوا متوجهين إلى كنيسة صاموئيل غرب مدينة المنيا المصرية ما تسبب في مقتل 31 شخصا وجرح 24 أخرين وإحراق إحدى السيارات.

وأعلن الجيش المصري لاحقاً قيامه بضربات جوية ضد تجمعات لمتشددين في ليبيا تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ هجوم المنيا بصعيد مصر، مشيراً إلى أن العملية مستمرة.

وأضاف: إن القوات الجوية قامت بتوجيه 6 ضربات جوية مركّزة داخل العمق الليبي بالقرب من مدينة درنة، مستهدفة تنظيمات إرهابية مدعومة من داعش لتنفيذ عمليات إرهابية ضخمة داخل الأراضي المصرية.

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل من جهته أكد أن ضرب قواعد للمتشددين خارج مصر (يمثل بداية)، وأضاف: كلنا مستهدفون، والدماء مصرية سواء كانت لأقباط أم لمسلمين.

وكان عشرات الشهداء قضوا وسقط العديد من الجرحى في اعتداء مسلّح على حافلتين تقلّان أقباطاً في محافظة المنيا المصرية كانتا تتجهان إلى دير الأنبا صموئيل.

في السياق ذاته قال قائد سلاح الجو الليبي العميد صقر الجروشي، إن الغارات التي نفذها سلاح الجو المصري ضد معسكرات الإرهابيين في مدينة درنة، تمت بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مؤكداً أن 6 غارات مركّزة نجحت في تدمير المركز الرئيسي لمركز شورى مجاهدي درنة، الذي يعد المعقل الرئيسي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأشار الجروشي إلى أن الطائرات عادت سالمة بعد أن نفذت العملية بنجاح.