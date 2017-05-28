بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسن روحاني حول خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) والتعاون الاقليمي.

وهنأ الرئيس الروسي خلال هذا الاتصال، نظيره الايراني بفوزه في الانتخابات الرئاسية واكد على الالتزام بالتعهدات الخاصة بخطة العمل المشترك وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي وكذلك التعاون بشأن الامن الاقليمي ومكافحة الارهاب.

وقال الرئيس روحاني خلال هذا الاتصال الهاتفي، ان ايران ترحب بتطوير التعاون مع الدول الجارة بما فيها روسيا واضاف: إن ايران عازمة على تعزيز التعاون مع روسيا على الصعيدين الثنائي والاقليمي اكثر من ذي قبل اذ اننا سنشهد مزيدا من التعاون الوطيد بين البلدين في المستقبل، حسبما افاد الموقع الاعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية في ايران.

واعرب الرئيس روحاني عن شكره لنظيره الروسي لتهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في ايران مشيرا الى المسار المتنامي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الاعوام الاخيرة.

واضاف: إن هذا المسار المتنامي يعتبر مؤشرا على ارادة ايران وروسيا لتطوير التعاون خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري اذ ان طهران مستعدة لتنمية التعاون الثنائي في مجال المشاريع الهامة في البني التحتية والصناعة وكذلك تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والمصارف.

واكد الرئيس روحاني على التزام ايران بتعهداتها في اطار خطة العمل المشترك طالما يلتزم الطرف المقابل بتعهداته في هذا الاطار وقال: إن تعاون روسيا في تنفيذ هذه الخطة والتعاون بين البلدين في المجال النووي هو موضع الترحيب بالنسبة لنا وان طهران مستعدة لتنفيذ وتفعيل التوافقات النووية الحاصلة مع روسيا.

واشار الى التعاون المشترك بين البلدين على مستوى ممر الـ (شمال – جنوب) وقال: إن هذا التعاون يجب ان يتعزز في اطار مصالح الشعوب وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة اكثر من ذي قبل.

وأشار الى التعاون بين طهران وموسكو لتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الارهاب خاصة في سوريا، وصرح ان تعزيز هذا التعاون في سوريا يحظى بأهمية بالغة، واننا نرحب بمواصلة التعاون الثلاثي بين ايران وروسيا وسوريا ونعتزم استمراره.

وقال الرئيس روحاني: إن طهران تدعم التعاون الثلاثي بين ايران وتركيا وروسيا لصون وقف اطلاق النار في سوريا تحت قيادة الامم المتحدة، مضيفاً: إن بعض نشاطات الدول بما في ذلك الحكومة الاميركية الجديدة والسعودية تُعقّد الاوضاع في المنطقة اكثر وان كافة الدول يجب ان تحشد وتجنّد طاقاتها لمكافحة حقيقية للارهاب وإرساء الإستقرار في المنطقة.

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصاله الهاتفي، ان روسيا عاقدة العزم لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافة المجالات.

وخاطب نظيره الايراني مؤكدا له ان نتائج الاصوات في ايران تشير الى الدعم الواسع والصريح الذي ابداه المواطنون الايرانيون للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الاقليمية والدولية لفخامتكم.

واضاف: إن روسيا عازمة لتعزيز علاقاتها مع ايران في كافة المجالات واننا نعير اهمية بالغة لتطوير التعاون مع طهران.

واكد بوتين على ضرورة الالتزام بخطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) والتعاون بين طهران وموسكو في مجال الطاقة النووية وقال: إن روسيا تلتزم بالاتفاقيات الدولية تحت قيادة الامم المتحدة مضيفاً: إن التعاون بين طهران وموسكو في هذا المجال يتعزز على أساس القانون الدولي والثقة المتبادلة العالية بين البلدين.

واشار الى ان العلاقات الثنائية الوطيدة ستستمر في شتى المجالات وقال: إن الممارسات العدوانية لبعض الدول في سوريا تثير قلقنا.

وصرح بوتين: اننا اكدنا دوما ان تواجد روسيا وايران في سوريا جاء على أساس طلب الحكومة الشرعية في هذا البلد في اطار موازين القانون الدولي وسنواصل مساعينا وتعاوننا لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وسوريا.