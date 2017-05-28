من جديد أثبت الأسرى الفلسطينيون أنهم الأجدر في مواجهة صلف وعربدة المحتل الصهيوني، فحُقّ لهم الانتصار على السجّان، فبعد 41 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام، انتزع الأحرار بصومهم خلف القضبان الحاقدة مطالبهم الإنسانية العادلة، اذ علق الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، ومع بداية شهر رمضان المبارك إضرابهم عن الطعام بعد التوصل إلى إتفاق.

الإعلام الاسرائيلي ذكر أن مصلحة السجون توصلت لإتفاق مع الصليب الأحمر والفلسطينيين يقضي بتمويل زيارة إضافية لكل أسير.

وفي حديث لموقع (العهد) الإخباري، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، إنّه ورغم قساوة الإضراب، وما صاحبه من تنكيل وقمع (إسرائيليين)، أَجبرَ الأسرى سلطات الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم، محققين النصر بعد مفاوضات ماراثونية شاقة قادها المناضل مروان البرغوثي في سجن عسقلان تجاوزت العشرين ساعة.

من جهتها، اعتبرت حركة (الجهاد الإسلامي) على لسان عضو مكتبها السياسي نافذ عزام أنّ هذا الانتصار بمثابة رسالة صريحة إلى الشعب الفلسطيني بمختلف مستوياته وتوجهاته، مفادها أن لا بديل عن الوحدة لتحقيق النصر على المحتل الغاصب والمعتدي.

أما المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، فشدّد على أنّ ما جرى هو انتصار للقضية الفلسطينية عموماً، مضيفاً: بلا شك أن ما صنعه الأسرى البواسل بتضحياتهم وصمودهم هو خطوة على طريق انتزاع كافة حقوقنا الوطنية المسلوبة.

وفي السياق نفسه، قال القيادي في (الجبهة الديمقراطية) صالح ناصر: إن هذا لهو مناسبة لتصعيد النضال، ومواصلة العمل الدؤوب من أجل تحرير كافة الأسرى والأسيرات دون قيد أو شرط أو تمييز.

ووجّه ناصر في سياق حديثه التحية لكل قوى التحرر، والعدالة، ومناصري الشعب الفلسطيني على امتداد العالم ممن وقفوا إلى جانب (إضراب الكرامة) الذي خاضه الأسرى لنحو شهر ونصف.

من جانبها، قالت مفوضية الإعلام التابعة لحركة (فتح): إننا أمام انجاز جديد يسجل في التاريخ الوطني الفلسطيني، وهذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا الصمود والبسالة الكبيرة التي أبداها الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، ولولا القيادة الحكيمة لهذا الإضراب، ولولا حالة الوحدة والاصطفاف، بالرغم من كل محاولات التشكيك والإشاعات التي عملت ما تسمى إدارة مصلحة السجون على بثها طيلة فترة الإضراب.

هذا وباركت (سرايا القدس) الذراع العسكرية لـ (الجهاد الإسلامي) انتصار الأسرى على السجان، وانتزاعهم لحقوقهم المشروعة.

وأكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى وقدورة فارس رئيس نادي الأسير أن الأسرى الفلسطينيين انتصروا في معركتهم على السجّان، وعلّقوا إضرابهم بعد التوصل لإتفاق مع لجنة الاضراب بقيادة الأسير مروان البرغوثي حول مطالبهم الإنسانية، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 20 ساعة مع البرغوثي وقيادة الاضراب جرت في سجن عسقلان، حيث ظل الاحتلال يرفض إلى وقت متأخر مجرد فكرة الحديث مع البرغوثي وقيادة الإضراب.

من جهتها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن إنتصار الأسرى في معركة الكرامة جاء تأكيداً عن أن إنتزاع الحقوق يكون بالإصرار عليها والتمسك بها ومقاومة المحتل بكافة وسائل المقاومة، ومنها الإضراب عن الطعام في سجون الإحتلال.

وإعتبرت لجان المقاومة بأن إنتصار الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة جاء أيضاً تزامناً مع اليوم الأول لشهر الإنتصارات والخيرات شهر رمضان ليؤكد بأن الصبر والصمود على الحقوق من المقومات المهمة لتحقيق النصر على الإحتلال.

وأوضحت لجان المقاومة بأن معركة الأسرى في سجون الإحتلال لن تنتهي إلا بخروج آخر أسير من الزنازين، والسعي والعمل الجاد لتحقيق الحرية لكافة الأسرى بكافة الوسائل وفي طليعتها عمليات أسر الجنود الإسرائيليين.

ودعت لجان المقاومة إلى ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية، ونبذ الفرقة من أجل مواجهة المخاطر والمؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والحقوق الثابتة والراسخة، والإلتفاف حول نهج المقاومة والتمسك به كخيار إستراتيجي لا بديل عنه في سبيل إستعادة الحقوق وتحرير فلسطين ومقدساتها من دنس المحتلين الصهاينة.

* بيان مصلحة السجون الإسرائيلية

أصدرت مصلحة السجون الإسرائيلية بياناً حول أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في الإضراب عن الطعام.

وبحسب البيان، فإنه بتاريخ 17/4/2017 بدأ 1100 أسير فلسطيني بالإضراب عن الطعام.

خاض الإضراب بالمجمل 1578 أسيراً، معظمهم من حركة فتح.

خلال الاضراب توقف عن الإضراب أكثر من 750 أسيراً.

حتى تعليق الاضراب كان 834 من الأسرى يخوضون الإضراب.

هناك الآن حوالي 18 أسيراً يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وسيتم إعادتهم للسجون بعد تحسّن أوضاعهم بقرار من الأطباء.

هذا وأفادت قناة الميادين بأنه بعد رضوخ السلطات الإسرائيلية للتفاوض مع قائد الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال المناضل مروان البرغوثي، أبدى الأسرى الفلسطينيون استجابة مرنة للتدخل الأميركي في هذه القضية.

وبحسب مراسل الميادين، وافق الأسرى على تعليق الإضراب بعد إنجاز ثلاثة مطالب فورية وتأجيل بحث باقي المطالب لتتم العودة إلى التفاوض بشأنها في أسرع وقت.

وأشار إلى أنّ المطلب الأول هو إعادة الزيارة الثانية للأسرى، أما المطلب الثاني فهو السماح بتركيب هاتف عمومي في أقسام الأطفال والنساء ولاحقاً في باقي الأقسام، فيما تمحور المطلب الثالث حول السماح بزيارة الأحفاد وتخفيف القيود والمنع الأمني عن أبناء عائلات الأسرى.

ولفت المراسل إلى أنّ المفاوضات بين الأسرى والاحتلال عُقدت سرّاً في سجن عسقلان.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف رواتب الأسرى، لكن النتيجة كانت معاكسة.

وذكر المراسل أنّ عباس طلب من المبعوث الأميركي جرين بلات التدخّل شخصيّاً في إضراب الأسرى، مشيراً إلى الأخير وعد عباس بالحديث مباشرة مع الإسرائيليين.