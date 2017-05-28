أكد مسؤول بعثة الحج الايرانية، السيد علي قاضي عسكر، ان السعودية قبلت دفع الديّة ازاء ضحايا حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام، لافتا الى ان 10 من كوادر القسم القنصلي في الخارجية الايرانية سيتواجدون في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة خلال موسم الحج لمتابعة وحل أي قضايا أو مشاكل قد تحدث للحجاج الايرانيين.

وفي تصريح له، قال قاضي عسكر: إن هنالك حاليا مليوناً ونصف المليون شخص في البلاد على قائمة الانتظار لحلول دورهم للتوجه الى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، لافتا الى ان عدد الحجاج الايرانيين لموسم الحج القادم يبلغ 86 الفا و500.

وتابع قائلاً: إن لنا مشاكل مع السعودية تعود للجانب السياسي بين البلدين وهي ليست جديدة، لذا فقد طلبنا من السعوديين منذ اعوام بفصل الحج عن هذه القضايا، ولهذا السبب فقد اكدنا في إتفاقية الحج بين البلدين ان يمنعوا الدعاية السيئة ضد الشيعة وان يلبوا جميع حاجات الحجاج الايرانيين.

وحول الضمانة التنفيذية لإتفاقية الحج الموقّعة بين ايران والسعودية في ضوء غياب العلاقات بينهما قال: إن الإتفاقية بين البلدين حول الحج لها ضمانة تنفيذية وموقعة من قبل وزير الحج السعودي وان حضور الخبراء الايرانيين في السعودية خلال هذه الفترة لمتابعة قضايا الخدمات والتموين للحجاج الايرانيين يشير الى ان السعوديين قد وفروا الأرضية لتنفيذ ما تم التوصل اليه بشأن السكن والنقل والغذاء ولن تكون هنالك مشكلة ما أمام الحجاج.

وحول توفير الأمن للحجاج قال مسؤول بعثة الحج الايرانية: ان السعودية تعهدت في الإتفاقية بتوفير الصحة والراحة والعزة والاحترام والأمن للحجاج الايرانيين طالما كانوا في اراضيها وبطبيعة الحال فان هذا البند لا يختص بالحجاج الايرانيين بل هو لجميع الدول.

وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول للحجاج الايرانيين في ضوء عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين قال: إن السعوديين رشحوا فيما مضى دولة ثالثة لكنهم قبلوا الآن بإصدار التأشيرات الكترونيا ليختموا في المطار على إستنساخها.

واضاف: انه وبغية تسهيل دخول الحجاج الايرانيين في المطارات السعودية فقد تم الإتفاق على أخذ بصمات الاصابع من قبل قوى الأمن الداخلي الايراني في المطارات الايرانية ووضع المعلومات المتعلقة بها تحت تصرف السعوديين، وأتصور بأن هذه المعلومات ستكون مفيدة في حال وقوع أي حوادث محتملة كما في حوادث منى والمسجد الحرام.

وحول الإتفاق بشأن رحلات الحجاج اوضح بان شركتين سعوديتين اضافة الى الخطوط الجوية السعودية ستتولى نقل 50 بالمائة من الحجاج الايرانيين فيما تقوم شركات ايرانية بنقل الـ 50 بالمائة الأخرى.

وبشأن مسألة دفع الدية لشهداء حادثة منى قال: بناء على الإتفاق بين ايران والسعودية، ينبغي ان تستمر لجنة التحقيق في عملها وقبل يومين أرسلت ايران تقريرها النهائي عن الحادثة الى اللجنة، وسيتم مستقبلا ايضا إيفاد مندوبين من البلاد للحضور في تلك اللجنة.

واوضح بان السعودية قبلت دفع الدية أزاء ضحايا حادثة المسجد الحرام، ونأمل في ظل المتابعات إستيفاء حقوق شهداء هذه الحوادث.