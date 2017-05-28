لفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إلى أنّ من العجيب أن تكون الزيارة الخارجية الاولى لترامب إلى الدولة التي كانت وراء حادثة 11 سبتمبر ومنشأ إنتاج الإرهاب في المنطقة، بينما يتهم إيران بالإرهاب.!!

وفي مقابلة صحافية مع جريدة (كومرسانت) الروسية اعتبر شمخاني أن اتهامات ترامب وادعاءاته هي اتهامات لا أساس لها وقال: إن المجتمع الدولي يعلم أن هذه الاتهامات لا أساس لها، ويجب التفتيش بصدق عن الشخص الّذي يدعم الإرهاب.. إيران تحارب الإرهاب منذ 40 سنة لكن الأميركيين أدركوا معناه بعد حادثة 11 سبتمبر.. من العجيب أن تكون زيارة ترامب الأولى إلى الخارج إلى معمل إنتاج الإرهاب.

ونوّه إلى أن هذه الاتهامات هي اتهامات مضحكة وغير منطقية بشكل كامل، حيث أن الإرهابيين اليوم في سوريا والعراق هم أدوات لتنفيذ السياسة الأميركية، وقال: في الواقع فإن التحالف الوحيد الموجود لمكافحة الإرهاب في المنطقة هو التحالف المتمثل بإيران وروسيا والعراق وسوريا.

ورحّب شمخاني بالإتفاق على مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا معبراً في الوقت نفسه عن استعداد الجمهورية الإسلامية لمضاعفة جهودها في مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار والسلام في المنطقة ومن بينها إرسال عسكريين من أجل الحفاظ على نظام التهدئة وتخفيف التصعيد في المناطق المتفق عليها.

وحول الوجود الأميركي على التراب السوري بحجة مكافحة الإرهاب، قال شمخاني: إن هذا الوجود هو تواجد لدعم الإرهاب والفوضى في سوريا، والحكومة السورية هي الجهة الوحيدة المخولة إعطاء الإجازة لتواجد عسكريين أجانب على أراضيها، وظاهر الأمور أن الحكومة السورية لا ترغب بوجود القوات الأميركية على أراضيها.