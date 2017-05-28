بعث كبار المسؤولين الايرانيين برقيات الى نظرائهم في الدول الاسلامية، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عبروا فيها عن آمالهم بتذليل مشاكل العالم الاسلامي في ظل التضامن وتضافر الجهود.

فقد اكد الرئيس روحاني في برقياته بهذه المناسبة المباركة: لا شك انه على جميع الرؤساء والمفكرين وعلماء الدين في الدول الاسلامية العمل في شهر الغفران والرحمة الالهية هذا لتبيين وترويج اهداف الاسلام السامية وانتهاج الإعتدال والوسطية في السلوك والعمل وتقديم صورة مشرقة عن هذا الدين الرحماني من أجل التصدي للأزمات المثارة من قبل اعداء الاسلام في إطار مناهضة الاسلام والتخويف من الاسلام، والسعي لإيجاد عالم خال من العنف والتطرف عبر تقديم صورة الاسلام المعتدل لشعوب العالم والامل بالنصرة من الباري تعالى.

واضاف: آمل في هذا الشهر الكريم ان نحظى جميعا بخيرات وبركات الله تعالى الواسعة وان نتمكن في ظل الإستعانة به وعبر تضافر الجهود والتلاحم والتضامن، من بذل مساع اكثر مما مضى في مسار ارساء وترسيخ السلام والامن والاستقرار وزرع الأمل لدى المسلمين جميعا بمستقبل افضل وان نشهد خفض معاناة ومشاكل العالم الاسلامي الجارية.

وابتهل الرئيس روحاني الى الباري تعالى سائلا توفيق الصيام والعبادة وموفور الصحة والسعادة لرؤساء الدول الاسلامية والمسلمين.

* العالم الاسلامي بحاجة الى نهج منسجم للعبور من الظروف الصعبة الراهنة

من جهته أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني في برقياته الى نظرائه بهذه المناسبة بأن العالم الاسلامي بحاجة الى نهج منسجم لاجتياز الظروف الصعبة الراهنة الناجمة عن النمو المتزايد للتطرف والارهاب التكفيري.

وقال لاريجاني: انني اعتقد بأن شهر رمضان المبارك يعد فرصة معنوية لا نظير لها للإنتهال من منهل الفيض الالهي اللامتناهي وتعزيز التعاضد والاخوة والمودة في صفوف الامة الاسلامية.

واضاف: انني اغتنم هذه الفرصة لئلائك بان العبور من ظروف العالم الاسلامي الصعبة والمؤسفة الراهنة الناجمة عن النمو المتزايد للتطرف والارهاب التكفيري، بحاجة الى نهج منسجم من جانب الدول الاسلامية.

وتابع لاريجاني: لا شك ان المشاورات البرلمانية تشكل في هذا المسار خطوة مهمة لدعم تحقيق استراتيجية العالم الاسلامي السلمية على اساس ارساء الامن المستديم والاستقرار والرخاء للدول الاسلامية، وفي هذا السياق يرحب مجلس الشورى الاسلامي بأي حوار وتعاط بنّاء.

وابتهل لاريجاني الى الباري تعالى ان يمن بالمزيد من النجاح والسعادة على رؤساء برلمانات الدول الاسلامية ورفعة العالم الاسلامي.

كذلك اعرب إسحاق جهانغيري في برقياته إلى نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عن أمله في توطيد أواصر الاخوة بين الأمة الاسلامية واجتثاث العنف والارهاب من كل العالم في هذا الشهر الفضيل.

وقدم جهانغيري التهاني والتبريكات الى نظرائه في الدول الاسلامية وللحكومات والشعوب الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد على المزيد من تعزيز اواصر الاخوة بين الشعوب الاسلامية واجتثاث العنف والارهاب من كل بقاع العالم في ظل الاستعانة بالباري تعالى وبالتمسك بتعاليم الدين الاسلامي المبين.