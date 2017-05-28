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رقم الخبر: 194581 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: دوليات  
البرازيل ترفض إنتقادات الأمم المتحدة بشأن القمع

البرازيل ترفض إنتقادات الأمم المتحدة بشأن القمع

رفضت الحكومة البرازيلية، الجمعة، (بأشد العبارات) بياناً مشتركاً صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ينتقد قمعا شهدته البلاد في الأيام الأخيرة.

وانتقدت وزارة الخارجية البرازيلية البيان، واصفة إياه بأنه (غير مدروس ومتحيز). وقالت في ردها: ان (الاستخفاف الذي تريد أن تقود به المفوضية واللجنة (الناس) للاعتقاد بأن البرازيل لا تملك مؤسسات قوية، مكرسة لحماية حقوق الإنسان وتدعيم الحكم الديمقراطي للقانون لأمر مخيف).

 
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