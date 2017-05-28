أمريكا تجري أول إختبار لاعتراض صاروخ باليستي قال مسؤولون أمريكيون، الجمعة، ان الولايات المتحدة ستجري اختباراً على نظام قائم للدفاع الصاروخي في محاولة لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع في وقت تحاول فيه كوريا الشمالية تطوير مثل هذا الصاروخ.