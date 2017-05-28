  • الأحد ٢ رمضان ١٤٣٨
  • الأحد , مايو 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194580 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: دوليات  
أمريكا تجري أول إختبار لاعتراض صاروخ باليستي

أمريكا تجري أول إختبار لاعتراض صاروخ باليستي

قال مسؤولون أمريكيون، الجمعة، ان الولايات المتحدة ستجري اختباراً على نظام قائم للدفاع الصاروخي في محاولة لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع في وقت تحاول فيه كوريا الشمالية تطوير مثل هذا الصاروخ.

وتمثل هذه التجربة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء أول مرة تختبر فيها الولايات المتحدة اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات. واستخدمت الولايات المتحدة نظام (ميدكورس) الدفاعي الأرضي الذي تديره شركة بوينج والذي يهدف إلى مواجهة هجمات دول مارقة مثل كوريا الشمالية لاعتراض أنواع أخرى من الصواريخ.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0716 sec