|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 194580
|تاريخ النشر: أيار 27, 2017
|الوقت: 19:13
|الاقسام: دوليات
|
أمريكا تجري أول إختبار لاعتراض صاروخ باليستي
قال مسؤولون أمريكيون، الجمعة، ان الولايات المتحدة ستجري اختباراً على نظام قائم للدفاع الصاروخي في محاولة لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع في وقت تحاول فيه كوريا الشمالية تطوير مثل هذا الصاروخ.
وتمثل هذه التجربة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء أول مرة تختبر فيها الولايات المتحدة اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات. واستخدمت الولايات المتحدة نظام (ميدكورس) الدفاعي الأرضي الذي تديره شركة بوينج والذي يهدف إلى مواجهة هجمات دول مارقة مثل كوريا الشمالية لاعتراض أنواع أخرى من الصواريخ.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر