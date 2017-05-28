توفي السياسي الأمريكي المخضرم زبيغنيف بريجنسكي، الجمعة 26 مايو، عن عمر ناهز 90 عاماً داخل أحد مستشفيات ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن زبيغنيو كازيمير بريجنسكي رجل سياسة محنك ومختص كبير في العلوم السياسية ورجل دولة معروف في الولايات المتحدة. ولد بريجنسكي في بولندا يوم 28 مارس 1928 ونال الجنسية الأمريكية في الخمسينات من القرن الماضي وعمل في البداية في المجال الأكاديمي، ويعتبر من المنظرين السياسيين المعادين للسوفيت وللشيوعية.