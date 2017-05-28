بنما تشدد سياسة الهجرة تجاه كولومبيا وفنزويلا أعلنت حكومة بنما، الجمعة، إنها ستشدد سياستها الخاصة بالهجرة تجاه فنزويلا وكولومبيا ونيكاراجوا بما في ذلك تقليص الوقت الذي يمكن للسائحين من هذه الدول أن يقضوه في بنما إلى النصف.