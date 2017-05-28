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|رقم الخبر: 194577
|تاريخ النشر: أيار 27, 2017
|الوقت: 19:10
|الاقسام: دوليات
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بنما تشدد سياسة الهجرة تجاه كولومبيا وفنزويلا
أعلنت حكومة بنما، الجمعة، إنها ستشدد سياستها الخاصة بالهجرة تجاه فنزويلا وكولومبيا ونيكاراجوا بما في ذلك تقليص الوقت الذي يمكن للسائحين من هذه الدول أن يقضوه في بنما إلى النصف.
وتفجرت احتجاجات متفرقة في الأشهر الأخيرة في بنما ضد المهاجرين الذين ينحى منتقدون باللوم عليهم في تأجيج الاضطرابات في هذا البلد وكان بعضها موجهاً ضد الفنزويليين. وشكت بنما أيضاً من أن عملية السلام بين الحكومة الكولومبية والمتمردين الماركسيين أضرت ببنما من خلال التسبب في زيادة إنتاج المخدرات.
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